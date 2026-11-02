Siguen revelándose más información del terrible accidente del avión cayó en Florida; ahora se dio a conocer quiénes eran los siete pasajeros que murieron.

El avión Learjet 60 salió el pasado 1 de noviembre del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. Sin embargo, se precipitó y terminó estrellándose en Palm Beach.

¿Quiénes eran los siete pasajeros que murieron en el avión que cayó en Florida?

El medio TMZ reveló que los siete pasajeros que murieron en el avión que cayó en Florida, era una familia de cuatro integrantes originaria de Texas que viajaba con sus hijos, niñera y amigos.

Se trataba del empresario tecnológico Adam Robinson, de 44 años, fundador de RB2B, MoltSets y Retention.com.

Adam Robinson y Helen Shar murieron en el avión que cayó en Florida (Especial)

Él iba con su esposa Helen Shar y sus dos hijos; Emma de cuatro años y Charlie de dos.

Con ellos volaban dos amigos —Rachel Reed y Charmi Fehr— además de la niñera de los menores, Anita Maria Cetina, según confirmaron fuentes cercanas.

Anita Maria Cetina murió en el avión que cayó en Florida (Especial)

Vía redes sociales, se subió una comunicado conjunto entre las familias de las víctimas confirmando la identidad, agradeciendo a las autoridades por sus atenciones y pidiendo privacidad en estos momentos tan complicados.

Con el corazón destrozado, nuestras familias comunican que Adam Robinson y Helen Sharp, sus hijos Emma y Charlie, Rachael Reed y Charmi Fehr, así como Anita Maria Cetina, se encuentran entre las personas que perdieron la vida en el vuelo que se estrelló cerca de Greenacres, Florida, el 1 de noviembre. Estamos profundamente agradecidos con los equipos de emergencia, los investigadores y la comunidad del condado de Palm Beach por su atención, así como con todas las personas que nos han brindado su cariño. Nuestros corazones también están con las familias de los pilotos, quienes atraviesan este duelo junto a nosotros. Pedimos respeto a nuestra privacidad mientras vivimos este duelo. Comunicado familia de las víctimas del accidente en Florida

A los pasajeros se suman los nombres del piloto Jeff Gregory, de 55 años, que se desempeñaba como capitán, y Nathalia Gadelha, de apenas 20 años, quien ocupaba el puesto de copiloto; ambos también murieron.

Identifican a Nathalia Gadelha, copiloto de la aeronave que se desplomó en Palm Beach (Agencia México)

NTSB da a conocer datos sobre lo que sucedió en el accidente aéreo de Florida

Este lunes 2 de noviembre, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) dio una conferencia donde se presentaron los primeros datos sobre las condiciones que enfrentó la tripulación que se estrelló en Palm Beach.

La información preliminar indica que en el Learjet 60 comenzó a formarse hielo en la aeronave mientras atravesaba una zona de turbulencia moderada.

Previo declarara una emergencia, la tripulación solicitó autorización para ascender de 35 mil a 37 mil pies de altitud.

Las autoridades siguen investigando para determinar lo que pasó en los los últimos momentos del vuelo.

Buscan establecer si la acumulación de hielo tuvo alguna relación con el desplome del avión.