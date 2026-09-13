La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) pidió protección para Yodeli Benítez, madre buscadora de Culiacán, Sinaloa, y fundadora del colectivo “¿Dónde están? tras intento de secuestro.

Mediante un comunicado en redes la RNDDHM demandó a las autoridades que se garantizara la seguridad de Yodeli Benítez, su familia y los integrantes de su organización.

“Exigimos a las autoridades garantizar la protección integral de Yodeli, su familia y las integrantes de su colectivo; investigar de manera diligente los hechos y sancionar a quienes resulten responsables; así como garantizar condiciones seguras para que Yodeli y las personas buscadoras puedan realizar su labor.” Red de Defensoras Humanas en México

Yodeli Benítez ha estado en la búsqueda de su hijo Paúl Jacobo Benítez, quien desapareció el 30 de marzo 2025.

Exigen se investigue el intento de secuestro de Yodeli Benítez, madre buscadora de Culiacán

La RNDDHM pidió una “investigación exhaustiva, independiente y con perspectiva de género” para dar con los responsables del intento de secuestro Yodeli Benítez.

Piden protección para madre buscadora de Culiacán tras intento de secuestro (Especial)

De acuerdo con la denuncia de la RNDDHM, el pasado 6 de septiembre alrededor de las 15:00 horas dos sujetos intentaron subir por la fuerza a Yodeli Benítez a una camioneta.

La fundadora de “¿Dónde están?, iba acompañada de sus dos hijos.

Tras oponer resistencia, la madre buscadora pudo librarse de los sujetos que intentaban llevársela.

Ante tal situación, la RNDDHM alertó sobre el “patrón de patrón de hostigamiento y violencia que enfrentan las defensoras y colectivos de búsqueda en la entidad”.

A la solicitud de medidas de protección para Yodeli Benítez de la RNDDHM también se ha sumado Sabuesos Guerreras A.C. de Sinaloa.

El colectivo ha pedido a la Fiscalía General del Estado indagar las acciones contra Yodeli Benítez.