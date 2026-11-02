Las dos víctimas del desplome de una avioneta en Pachuca, Hidalgo, ya fueron identificadas por las autoridades.

De acuerdo con las autoridades de seguridad de Hidalgo, se trata de dos hombres que viajaban en una aeronave tipo Cessna.

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), resaltó que la aeronave con matrícula XB-AZG, tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca.

Identifican a víctimas mortales del desplome de avioneta en Pachuca, Hidalgo

De acuerdo con el periodista Luis Cárdenas, las dos víctimas mortales del desplome de una avioneta ya fueron identificadas por autoridades de Hidalgo.

Se trata de dos hombres:

Moisés González Meléndez

José Jaime Jarkin Ramos

Ambos se encontraban a bordo de la avioneta tipo Cessna modelo 210 operada por Grupo Aeroespacial Avspace.

Según la AFAC, la avioneta despegó a las 9:30 horas con destino al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos

Sin embargo, a las 9:31 horas, durante la fase de ascenso inicial, la aeronave se precipitó a tierra a aproximadamente 500 metros de la cabecera 21 de la pista.

Enseguida, la aeronave se impactó sobre la avenida Tezontle en la colonia Venta Prieta.

Cabe destacar que, hasta el momento, las causas del desplome aún no han sido esclarecidas.