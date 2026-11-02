La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la morenista Citlalli Hernández, chocaron en redes sociales por el encuentro de la panista con Alejandro Moreno.

No suelo responder a este tipo de ataques, pero sus gritos y descalificaciones merecen respuesta. Aunque sean días de brujas y fieles difuntos, lamento que sigan viendo fantasmas en una reunión con Alejandro Moreno. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La polémica comenzó después de que Alejandro Moreno compartiera fotografías de su reunión con Maru Campos, a quien calificó como una política con liderazgo, experiencia y compromiso con Chihuahua.

El encuentro generó reacción entre las morenistas Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, quienes acusaron a ambos de “traicionar a la patria” y de servir a intereses extranjeros.

Mensaje Maru Campos (Captura de pantalla )

Citlalli Hernández recriminó a Maru Campos haber “traicionado” al pueblo de Chihuahua

En sus redes sociales, la dirigente morenista Ariadna Montiel acusó a Maru Campos y Alejandro Moreno de ser traidores a la patria y de haber pactado, a pesar de la negativa inicial por parte del PAN.

¡Miren nada más qué postal los más traidores a la patria! Alejandro Moreno y Maru Campos juntos? ¿Dónde quedó aquello que no irían juntos el PRIAN? Aparte de traidores, hipócritas. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Mensaje Ariadna Montiel (Captura de pantalla )

En respuesta, la gobernadora afirmó que no suele contestar lo que calificó como “ataques y descalificaciones”, pero consideró que las afirmaciones ameritaban una respuesta.

Además, sostuvo que sería más útil que Morena respondiera a los cuestionamientos sobre presuntos vínculos de algunos de sus integrantes con grupos del crimen organizado.

Sería mucho más útil que respondieran las preguntas pendientes sobre los vínculos de Morena con el crimen y la muerte. La verdad, la justicia y la vida deben prevalecer en México, siempre. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Citlalli Hernández replicó los comentarios de Campos, asegurando que no se trata de ningún ataque, sino de un debate abierto; “Tú traicionaste al pueblo de Chihuahua. Traicionaste a tu amigo el Fiscal corrupto y a tu partido”, dijo.

Mensaje Citlalli Hernández (Captura de pantalla )

Maru Campos y Alejandro Moreno se reunieron en Chihuahua

Fue el pasado 31 de octubre cuando Maru Campos y Alejandro Moreno se reunieron en Chihuahua, en medio de una posible coalición entre PRI y PAN rumbo a los procesos electorales de 2027.

Estoy convencido de que Chihuahua tiene un gran futuro y que el diálogo, la unidad y el trabajo conjunto son fundamentales para alcanzar grandes resultados. ¡Vamos con todo por Chihuahua!Estoy convencido de que Chihuahua tiene un gran futuro y que el diálogo, la unidad y el trabajo conjunto son fundamentales para alcanzar grandes resultados. ¡Vamos con todo por Chihuahua! Alejandro Moreno, dirigente del PRI

En un mensaje, Alejandro Moreno dijo reconocer su trabajo al frente del gobierno, su capacidad para sumar, escuchar y construir acuerdos desde la pluralidad, por el bienestar de las familias chihuahuenses.

La semana pasada, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, informó que el partido prevé ir en alianza con el PAN por la alcaldía de Chihuahua, al igual que en 54 de los 67 municipios que integran el estado.