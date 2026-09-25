Tras reportarse la balacera de la noche del jueves 24 de septiembre en el restaurante Tai Pak en el sector Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa, un video muestra cómo vivieron comensales el tenso momento.

Durante el video se muestra a un grupo de comensales refugiados en la cocina del restaurante Tai Pak entre el nerviosismo y agachados como medida de protección .

Mientras un obispo, identificado como Francisco Rogelio Rocha García reza para la protección de todos en el restaurante Tai Pak de Culiacán.

🚨 #Sinaloa | “Hay una tremenda balacera”: así vivieron comensales del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de #Culiacán, el ataque armado de anoche. Un video muestra a varias personas refugiadas en la cocina, mientras el obispo Francisco Rogelio Rocha García dirige una… https://t.co/N2KYyJgHyS pic.twitter.com/vnQqSkmKyu — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 25, 2026

6 heridos y un muertos tras balacera en restaurante Tai Pak de Culiacán

Tras la balacera en el restaurante Tai Pak de Culiacán, las autoridades de Sinaloa precisaron un saldo de seis heridos y un muerto.

En información preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el interior del restaurante Tai Pak de Culiacán quedó muerto un hombre identificado como Rubén “N” de 24 años de edad.

Video muestra cómo vivieron comensales la balacera en restaurante Tai Pak de Culiacán (Especial )

Mientras que las personas heridas fueron atendidas por personal de la Cruz Roja para luego ser trasladados a diversos hospitales; la Secretaria de Seguridad de Sinaloa señaló que fueron identificados como: