El activista por el medio ambiente y ex periodista, Erik Eduardo Saracho, fue baleado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Así lo confirmo la Fiscalía del Estado de Nayarit este miércoles 11 de marzo tras recibir un reporte por el hecho.

El ataque armado se dio en la comunicad de San Francisco, mejor conocida como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, por lo que se desplegó un operativo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Investigan ataque armado contra Erik Eduardo Saracho como intento de homicidio

Peritos también procesaron la escena del crimen y recogieron indicios para iniciar con las investigaciones.

Dichas investigaciones se iniciaron por el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Al ataque contra Erik Eduardo Saracho se dio en su casa cuando volvía de haber dejado a su hija en la escuela.

Erik Eduardo Saracho está hospitalizado y con protección policial

Erik Eduardo Saracho se mantiene con vigilancia policial en el hospital local de San Pancho para garantizar su seguridad.

Medios locales reportan que recibió dos balazos en brazos pero estaría fuera de peligro.

De la misma manera, se cuida su domicilio y los avances de las investigaciones de darán en los momentos oportunos, anunciaron.

Activistas emprenden protestas por atentado contra Erik Eduardo Saracho

Activistas en San Pancho, Nayarit, emprendieron protestas ante el atentado contra Erik Eduardo Saracho.

Al grito de “todos somos Erik Saracho” buscan llamar la atención de las autoridades federales de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y de su titular Mariana Boy.