El Senado de la República acordó otorgar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025 a Cecilia López Pérez, activista de Chiapas.

Ante esta situación muchos se han cuestionado sobre quién es Cecilia López Pérez y cuál ha sido su labor por la que ahora es reconocida.

¿Quién es Cecilia López Pérez, activista de Chiapas?

Cecilia López Pérez es una mujer indígena tsotsil, originaria de Bayalemo, municipio de San Andrés Larráinzar, Chiapas.

Cuenta con gran experiencia en la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas.

La labor de tres décadas de Cecilia López Pérez se ha caracterizado por un profundo compromiso ético, político y comunitario.

Su trabajo se ha orientado al acompañamiento de mujeres que enfrentan diversas formas de violencia y a la promoción de procesos de autonomía, dignidad y acceso efectivo a la justicia desde una perspectiva culturalmente pertinente.

¿Cuántos años tiene Cecilia López Pérez, activista de Chiapas?

Un artículo del 2019 del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo señala que Cecilia López Pérez tendría en ese momento 44 años, por lo que actualmente tendría entre 50 y 51 años de edad.

¿Quién es el esposo de Cecilia López Pérez, activista de Chiapas?

No se tiene información sobre si Cecilia López Pérez se encuentra casada, pero en un artículo del 2019 del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se señala que es madre soltera.

¿Cuántos hijos tiene Cecilia López Pérez, activista de Chiapas?

En una entrevista para Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se menciona que Cecilia López Pérez tiene dos hijas.

¿Qué estudió Cecilia López Pérez, activista de Chiapas?

No hay información sobre los estudios de Cecilia López Pérez.

¿En qué ha trabajado Cecilia López Pérez, activista de Chiapas?

Durante más de tres décadas de trayectoria, Cecilia López Pérez se ha volcado a:

La defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas

La formación comunitaria

La traducción jurídica intercultural

La construcción de paz en los Altos de Chiapas

Desde 2011 y hasta 2025, Cecilia López Pérez ha acompañado de manera directa a más de 330 mujeres indígenas que han vivido violencias familiares, sexuales, comunitarias, institucionales y estructurales.

Cecilia López Pérez les ha brindado traducción jurídica en lengua tsotsil, seguimiento legal, contención emocional y articulación interinstitucional.

Fue miliciana y operadora de una radio comunitaria en el movimiento zapatista y contribuyó al proceso colectivo que dio origen a la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas.

Una declaración que colocó en el centro el derecho de las mujeres indígenas a decidir, participar, vivir libres de violencia y ejercer liderazgo.

Cecilia López Pérez ha fortalecido el proceso de autonomía y liderazgo comunitarios, al:

Impulsar iniciativas de autonomía económica

Acompañar a la defensa de su territorio

Promover la producción colectiva

Alentar la participación política de las mujeres en sus comunidades

Senado de la República acordó otorgar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025 a Cecilia López Pérez

Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó que se le otorgará el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2025” a Cecilia López Pérez.

Esto por sus contribuciones a favor de los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas de Chiapas.

Para Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la trayectoria de Cecilia López Pérez representa los valores y objetivos del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto.

Cecilia López Pérez se ha convertido en una defensora de los derechos humanos de las mujeres indígenas, traductora, gestora, articuladora comunitaria y una constructora de paz en los Altos de Chiapas.

El Senado de la República entrega el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en el Marco del Día Internacional de la Mujer.

Esto con el objetivo de reconocer a mujeres que hayan destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres.