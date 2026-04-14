El activista Roberto Chávez, defensor del bosque y mantos acuíferos en Michoacán, fue asesinado la madrugada del 13 de abril en el municipio Villa Madero.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ya dio inicio a una carpeta de investigación para dar con los responsables del asesinato de Roberto Chávez, quienes tras dispararle huyeron del lugar.

Roberto Chávez era integrante del Comité de Defensa Ambiental de Sangarro, comunidad en Villa Madero, para proteger los recursos naturales del municipio, por lo que seguirán esta línea de investigación.

Roberto Chávez, activista de Michoacán, es asesinado en Villa Madero

Sujetos armados dispararon en diversas ocasiones contra Roberto Chávez, en el tramo conocido como El Terrenate-Etúcuaro, en Villa Madero, tras presuntamente salir con su familia a cenar.

Los agresores huyeron con rumbo desconocido después de disparar a Roberto Chávez y abandonar el cuerpo del activista en la carretera con rumbo a Etúcuaro.

No se ha dado mayor información sobre su rumbo, ni el número de personas que habrían disparado a Roberto Chávez, aunque se llevó a cabo un operativo para tratar de localizarlos.

El ataque provocó una fuerte movilización de las autoridades, quienes confirmaron a su llegada que Roberto Chávez ya no contaba con signos vitales por las diversas heridas de bala.

De momento, la Fiscalía de Michoacán apuntó que que se mantienen las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de Roberto Chávez, identificado por su participación en su comunidad.

Roberto Chávez, activista ambiental asesinado en Michoacán (Redes sociales)

Roberto Chávez: Fiscalía de Michoacán investiga asesinato por su labor como activista

La Fiscalía de Michoacán dio a conocer como posible línea de investigación el trabajo de Roberto Chávez como activista, ya que podría estar relacionado con su asesinato, sin confirmación todavía.

Hasta el momento, se desconoce si Roberto Chávez había denunciado o recibido alguna amenaza por su trabajo en la defensa del ecosistema de Sangarro, en contra de la tala y el impacto ambiental.

Roberto Chávez se suma a los diversos activistas ambientales asesinados en México, que para 2025 se posicionó como el cuarto país a nivel mundial , debido a sus cifras de 2024 y la última década.

Acorde con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en 2024 hubo un total 25 activistas ambientales asesinados en México, aunque desde 2014 se contabilizaron 189, como reveló la misma asociación.