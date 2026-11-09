Amazon Web Services (AWS) anunció la AWS Health Impact Initiative (HII), un compromiso de cinco años y 100 millones de dólares en inteligencia artificial (IA), servicios agénticos e infraestructura de nube para apoyar a organizaciones que desarrollan soluciones de salud dirigidas a comunidades desatendidas.

El programa busca reducir brechas en el acceso a servicios médicos y acompañar a las organizaciones desde el desarrollo de prototipos hasta la implementación de sus proyectos. La convocatoria está abierta a organizaciones sin fines de lucro, organismos gubernamentales, instituciones de investigación, empresas tecnológicas y otros actores del sector.

AWS impulsa proyectos de inteligencia artificial para mejorar el acceso a la salud

La iniciativa surge ante el avance de la IA generativa y agéntica en el sector salud, así como el riesgo de que las organizaciones que atienden a poblaciones vulnerables queden rezagadas en la adopción de estas tecnologías.

El Dr. Rowland Illing, director médico y director de Salud y Ciencias de la Vida en AWS, señaló que el programa busca acercar estas herramientas a las comunidades que más las necesitan y facilitar el desarrollo de innovaciones respaldadas por servicios de nube.

La AWS Health Impact Initiative se enfocará en tres áreas principales:

Acceso a servicios de salud de calidad: apoyará soluciones de IA y nube para fortalecer la atención comunitaria, los diagnósticos, la investigación y la infraestructura sanitaria, especialmente en zonas rurales, remotas y países de ingresos bajos y medianos.

Salud de mujeres y niños: impulsará investigaciones inclusivas, mejores datos e innovación tecnológica para atender las brechas en la atención médica de estos grupos.

Alimentos saludables para todos: la iniciativa toma en cuenta que la desnutrición entre mujeres embarazadas, madres lactantes y adolescentes aumentó 25 por ciento desde 2020 en los 12 países más afectados por la crisis mundial de alimentos y nutrición.

AWS lanza iniciativa de 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la salud (Cortesía)

AWS amplía su inversión en tecnología para proyectos de impacto social

La nueva iniciativa da continuidad a la AWS Health Equity Initiative, lanzada en 2021, mediante la cual la compañía destinó 60 millones de dólares en tecnología de IA y nube para más de 400 beneficiarios. En conjunto, las inversiones de AWS en proyectos de salud con impacto social han llegado a más de 600 organizaciones en el mundo.

Entre los proyectos apoyados se encuentra Eve’s Ark, que ha preservado en AWS más de un petabyte de datos sobre la salud de las mujeres para facilitar su consulta por parte de investigadores.

También destaca Care 2 Communities, que integró en una plataforma de nube los registros de sus clínicas comunitarias en Haití, y Akshaya Patra Foundation, organización que utiliza AWS para optimizar la preparación y distribución diaria de comidas escolares para más de 2.35 millones de niños en India.

Cómo postularse a la AWS Health Impact Initiative

Las organizaciones interesadas pueden presentar sus propuestas a través de su equipo de cuenta de AWS o mediante el portal público de la iniciativa. La solicitud debe describir el problema que busca resolver el proyecto, la solución propuesta y el número estimado de personas beneficiadas.

De acuerdo con AWS, las solicitudes se revisan semanalmente. Los apoyos incluyen créditos de servicios de nube calculados según las necesidades de cada proyecto o hasta 10 mil dólares para comenzar.

Los recursos tendrán una vigencia inicial de 12 meses, con posibilidad de extenderse hasta 24 meses, para que las organizaciones puedan desarrollar e implementar sus soluciones.