La literatura mexicana emergente vivirá uno de sus momentos más relevantes del año con la entrega del Premio Primera Novela 2026, una iniciativa impulsada por la SEP y Amazon México para reconocer a nuevas voces narrativas de México.

El galardón, que otorgará 250 mil pesos a la obra ganadora, reunirá a tres autores finalistas cuyas novelas exploran temas como la memoria, la identidad, la historia y las tensiones sociales contemporáneas.

La ceremonia se celebrará el 14 de octubre de 2026 y contará con la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

SEP y Amazon México entregarán el Premio Primera Novela 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y Amazon México celebrarán este 14 de octubre la ceremonia de entrega del Premio Primera Novela 2026.

Premio Primera Novela 2026 busca impulsar el talento de escritores emergentes de la narrativa mexicana.

¿Quién ganará el Premio Primera Novela 2026? Conoce a los finalistas

El jurado del Premio Primera Novela 2026 ha seleccionado a las tres obras finalistas que compiten por este reconocimiento:

Nadie recuerda su propia muerte, de Berenice Andrade Medina Vimos casas hundirse, de Yol Segura La travestiada, de Yobaín Vázquez Bailón

Las tres obras finalistas fueron seleccionadas por un jurado integrado por Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer por El invencible verano de Liliana; Brenda Navarro, ganadora del XLII Premio Tigre Juan por Casas Vacías; y Guillermo Arriaga, novelista y guionista de Amores Perros, Babel y Salvar el Fuego.

Berenice Andrade Medina debuta en la narrativa con la historia de Gregoria bajo el título Nadie recuerda su propia muerte.

Al regresar al pueblo Reforma de Pineda para huir de una trágica herencia familiar, la protagonista busca respuestas entre limpias y ansiolíticos, articulando un relato que combina tragedia y humor negro para examinar la delgada frontera entre el pensamiento mágico y el diagnóstico científico.

Por su parte, Yol Segura, Doctora en Letras por la UNAM, guionista y galardonada poetisa, compite con Vimos casas hundirse.

En esta obra de iniciación a la disidencia amorosa, sexual y familiar, una inundación despierta los recuerdos de la edificación de la presa hidroeléctrica de Zimapán en los años noventa.

La trama sigue a la protagonista en su empeño por liberarse de las expectativas familiares y reconstruir su identidad frente al impacto del poder político y económico.

Finalmente, Yobaín Vázquez Bailón, antropólogo, tianguista y ganador del Premio José Revueltas 2023, presenta La travestiada.

Ambientada a finales del Porfiriato y articulada en torno al suceso histórico del Baile de los 41, la novela acompaña a sus personajes en su traslado hacia la guerra de Yucatán, donde vivirán peripecias que transformarán su destino.