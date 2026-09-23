Amazon México presentó su estrategia para transformar operaciones rumbo a la neutralidad de carbono en 2040, alineada con su su compromiso The Climate Pledge.

Para alcanzar sus metas, el plan de Amazon se sostiene en tres pilares: descarbonización logística, economía circular e impacto comunitario.

Amazon avanza en la electrificación de su flota con más de 70 vehículos eléctricos y 50 vans de última milla, además de reducir empaques plásticos y fomentar la reutilización con programas como Segunda Vida.

Con inteligencia artificial, Amazon busca optimizar rutas y empaques, consolidando una operación sustentable y de cero emisiones.

Primer pilar de Amazon: Descarbonización logística en México

El primer pilar de la estrategia de Amazon en México se enfoca en la descarbonización del transporte y la eficiencia en infraestructura.

Dado que el transporte representa cerca del 40% de su huella de carbono, Amazon avanza en la electrificación de su flota.

En la red de media milla, cuenta con más de 70 vehículos eléctricos —más de la mitad unidades pesadas—, logrando que un 13% de sus rutas operen de forma 100% eléctrica.

Además, incorporó 50 vans eléctricas para entregas de última milla en la CDMX y Monterrey.

A esto se suma la estandarización de sistemas de iluminación y climatización en sus edificios para reducir el consumo energético.

Segundo pilar de Amazon: Economía circular y reducción de empaques en México

El segundo pilar de la estrategia de Amazon en México aborda la economía circular y la reducción de empaques.

Actualmente, el 16% de los envíos directos en México se realizan sin empaque adicional de Amazon, entregándose en la caja original del fabricante.

Asimismo, más del 80% de sus entregas están libres de plásticos de un solo uso, empleando empaques de papel o cartón reciclado con certificación FSC.

A través de la iniciativa Amazon Segunda Vida, la compañía fomenta la reutilización mediante programas como Renewed, venta de libros usados, productos de caja abierta y esquemas de intercambio de celulares (trade-in), apoyándose también en alianzas locales para el reciclaje de empaques.

Tercer pilar de Amazon: Impacto comunitario y atención de emergencias en México y Latam

El tercer pilar de la estrategia de Amazon en México centra su atención en el impacto comunitario y la atención a emergencias.

Mediante una sólida red de voluntariado, Amazon impulsa iniciativas de educación y seguridad alimentaria junto a organizaciones locales.

En materia de desastres, México alberga el primer hub de Disaster Relief de América Latina, el cual mantiene insumos de primera necesidad preposicionados para desplegar ayuda en menos de 72 horas tras una emergencia.