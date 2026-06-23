Tras un operativo coordinado entre fuerzas federales en Los Mochis, Sinaloa, autoridades reportaron un decomiso histórico de metanfetamina líquida.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que estas acciones conjuntas permitieron también la detención de una persona.

Autoridades reportan decomiso histórico de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa (Cortesía)

Autoridades decomisan más de 24 mil litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa; hay un detenido

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR), lograron el decomiso de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida durante un operativo realizado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Omar García Harfuch indicó que este decomiso representa la mayor incautación de metanfetamina líquida durante el actual gobierno federal, y se convierte en el segundo decomiso más grande en la historia nacional.

Añadió que elementos federales lograron la detención de un hombre durante este operativo, quien fue identificado como Jorge “N”, presunto integrante del Cártel del Pacífico.

Detenido tras decomiso de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa (@OHarfuch)

Según análisis de inteligencia militar, la afectación financiera para el crimen organizado se calcula en más de 9 mil millones de pesos.

Con ello, se busca detener la capacidad operativa y el flujo económico de las organizaciones criminales que buscaban distribuir estas sustancias en territorio nacional.

Aunado a la metanfetamina líquida, los agentes decomisaron 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de precursores químicos destinados a la elaboración masiva de drogas sintéticas.

El decomiso federal incluyó dos vehículos, cargadores y municiones, cumpliendo con la directriz de interceptar sustancias antes de su llegada a las calles.

García Harfuch indicó que el hombre detenido y el material asegurado quedaron a disposición de la FGR en Los Mochis para continuar con las investigaciones correspondientes y la resolución de su situación jurídica ante las autoridades.