Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, solicitó ante la Fiscalía General del Estado y autoridades federales, llegar a las últimas consecuencias para encontrar a los “verdaderos huachicoleros”.

“Y que no cejemos en llevar a sus últimas consecuencias a quiénes son los propietarios de ese predio y autotanques que tienen esa cantidad de combustible”. Américo Villarreal

La advertencia de Américo Villarreal se da tras el decomiso de dos millones de litros en Reynosa, Tamaulipas, realizado por la Fiscalía General de la República y Gabinete de Seguridad.

Américo Villarreal advierte consecuencias tras decomiso histórico de huachicol en Reynosa

Para medios de comunicación y tras el decomiso en Reynosa, Américo Villarreal destacó que acudió a reunión con la Mesa de Seguridad para instar a que se llegue a las últimas consecuencias.

Acorde con lo dado a conocer por Américo Villarreal, la solicitud se hizo ante la FGE y la FGR, para que no se retroceda en las investigaciones y dar con los propietarios del predio en Reynosa.

Tras decomiso de más de 2 millones de litros en Reynosa, el gobernador Américo Villarreal asegura que irán “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables del huachicol. pic.twitter.com/rDgikdjWav — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) March 30, 2026

Américo Villarreal declaró que se debe dar con los dueños ya que ahí están los verdaderos huachicoleros y quieren llegar al fondo de quiénes son para exponerlos y sancionarlos.

Si bien se declaró complacido ante el refuerzo de seguridad que logró la importante cantidad decomisada en Reynosa, Américo Villarreal llama a que se encuentre a los verdaderos huachicoleros.

FGR logra decomiso de dos millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

El domingo 29 de marzo, la FGR dio a conocer el decomiso de dos millones 189 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado, huachicol, en un predio de Reynosa, Tamaulipas.

La FGR apuntó que el operativo tuvo lugar mediante una orden de cateo, tras la carpeta de investigación iniciada por el Informe Policial Homologado de la Guardia Nacional en atención a una denuncia anónima.

La Fiscalía de Tamaulipas dio apertura a la carpeta y notificación a la Guardia Nacional, que terminó con el cateo y decomiso de los dos millones de litros de huachicol y:

49 frac tank

18 autotanques

6 tractocamiones

1 autotanque artesanal

1 motobomba

14 tanques metálicos

1 montacargas

1 tanque cilíndrico

1 cubitanque

Tras el decomiso de huachicol, el predio en Reynosa quedó a disposición de las autoridades, aunque continúa la investigación por el delito de almacenamiento ilícito de huachicol; no se reportan detenidos.