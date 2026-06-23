El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó el histórico decomiso de metanfetamina líquida en el estado de Sinaloa.

A través de redes sociales, Ronald Johnson señaló que este importante aseguramiento es un duro golpe contra los grupos del crimen organizado, además de brindar seguridad para las familias tanto de México como de Estados Unidos.

Ronald Johnson celebra cooperación México-Estados Unidos tras decomiso de metanfetamina líquida en Sinaloa

Ronald Johnson se pronunció tras el fuerte operativo federal realizado en Los Mochis, Sinaloa, el cual culminó con el decomiso de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, así como en la detención de un presunto integrante del Cártel del Pacífico.

El embajador estadounidense manifestó que este operativo es un importante resultado de la cooperación entre México y Estados Unidos, señalando que cuando ambos países trabajan juntos se “obtienen resultados reales”.

Ronald Johnson destaca histórico decomiso de metanfetamina líquida en Sinaloa (Especial)

Ronald Johnson afirmó que la sinergia establecida bajo los liderazgos de Trump y la presidenta Sheinbaum, ha sido fundamental para alcanzar este tipo de objetivos estratégicos de seguridad nacional.

Indicó que esta alianza bilateral permite que el flujo constante de información y la ejecución de inteligencia deriven en beneficios tangibles para la seguridad de las familias de ambos países.

Esto toda vez que el operativo, según indicaron las autoridades, representa un golpe de más de 9 mil millones de pesos para la organización criminal involucrada.

Además, representa el segundo decomiso más grande en toda la historia nacional de metanfetamina líquida, reflejo del compromiso para combatir al crimen por parte del gobierno federal.