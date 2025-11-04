Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, admitió tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo en un ataque directo que la violencia que se vive en el estado es un gran reto.

En entrevista con López-Dóriga, Alfredo Ramírez Bedolla comentó que la violencia en Michoacán se ha ido gestando en el estado desde hace décadas, por lo que enfrenta un desafío.

Alfredo Ramírez Bedolla revela que es un gran reto revertir la violencia en Michoacán

Este martes 4 de noviembre, Alfredo Ramírez Bedolla admitió que revertir la violencia que se vive en Michoacán es un gran reto, pues el estado enfrenta una situación muy compleja.

“Es una situación compleja, difícil. Michoacán tiene dificultades desde hace muchas décadas y sí, es todo un reto revertir esa situación (de violencia””. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla comentó que su gobierno sigue trabajando arduamente para combatir la violencia en Michoacán, por lo que estarían realizando un esfuerzo mayúsculo.

Cabe mencionar que estas declaraciones se dan tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien murió un ataque directo mientras encabezaba las festividades del Día de Muertos.

Respecto a las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, Alfredo Ramírez Bedolla comentó que aún no se ha identificado al agresor abatido, pero podría tratarse de un menor de edad.