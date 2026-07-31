Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que el grupo criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que asesinó a Carlos Manzo se sentía provocado por el entonces presidente municipal de Uruapan, Michoacán, por lo que continuará una línea de investigación al respecto.

“En varias entrevistas y declaraciones, todo esto se va a ir dando a conocer conforme vayan avanzando las audiencias de los 31 detenidos… ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia le grupo criminal. Habrá más elementos que en su momento se darán…” Omar García Harfuch. SSPC

La célula de “Los Rs”, con presencia en Uruapan, Michoacán, ligada al CJNG, era el liderada por Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1, detenido el jueves 30 de julio por el asesinato de Carlos Manzo.

Omar García Harfuch dijo que la conferencia mañanera del 31 de julio que las indagatorias siguen y se seguirá investigando el tema de provocaciones conforme vayan a avanzando las audiencias de los 31 detenidos.

Omar García Harfuch informará sobre provocaciones de Carlos Manzo a célula del CJNG en Uruapan

Omar García Harfuch prometió seguir informando respecto a esa línea de investigación, una vez que también se sumó a la lista de detenidos el R1, considerado el autor intelectual del caso por el asesinato en Uruapan, Michoacán.

Su declaración como autor intelectual del caso sería clave para conocer los motivos por los cuales organizó el asesinato de Carlos Manzo y para confirmar si también sentía las mencionadas “provocaciones”.

Omar García Harfuch niega que se politice el caso Carlos Manzo

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dijo en la conferencia del viernes 31 de julio que se escuchan opiniones pero solo se basan en evidencias sólidas y no politizan el caso.

Así lo dijo luego de que previamente la esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, señaló que “esto aún no termina” e insistió en motivos políticos.

La viuda reconoció el trabajo realizado por Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad, no obstante, insistió que se debe llegar a las últimas consecuencias.

Omar García Harfuch: detención del R1 manda mensajee de cero impunidad

Omar García Harfuch dijo en la conferencia mañanera del 31 de julio que el mensaje que se manda con la detención del R1 es el de cero impunidad.

El funcionario detalló que desde el primer momento se inició una investigación en la Fiscalía de Michoacán y a la par hay otra investigación a nivel federal en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).