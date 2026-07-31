Omar García Harfuch informó que se analizan indicios sobre la posible participación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

“Hay indicios de que, esto todavía no lo tenemos con total solidez de que Nemesio Oseguera tuvo también conocimiento sobre este crimen (asesinato de Carlos Manzo) quién era de más alta jerarquía que el ‘R1′” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Durante la conferencia del 31 de julio de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que, tras la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala “R1”, autor intelectual del crimen, se investiga si el líder del CJNG tuvo conocimiento o participación en la planeación del ataque.

Harfuch confirma autoría de “R1” en el asesinato de Carlos Manzo

Por su parte Omar García Harfuch aseguró que por el momento solo tienen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes tenía conocimiento del homicidio de Carlos Manzo.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el líder del CJNG habría ordenado el asesinato del exalcalde de Uruapan, por lo que aún las líneas de investigación continuan abiertas.

Cabe recordar que Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido por las fuerzas federales el pasado 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar federal en Tapalpa, Jalisco, por lo que no se podría conocer del testimonio del propio líder del CJNG si ordenó o no el asesinato.

Ante la detención del criminal, García Harfuch confirma la autoría intelectual del “R1″ de la muerte de Manzo.

“Más que la orden, los indicios que tenemos por dos testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez es de que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó, el que lo ordenó fue el ‘R1′" Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Además de que habría financiado, planeado y ordenado la muerte de Carlos Manzo.

Presuntas provocaciones de Carlos Manzo como parte del móvil de su asesinato revela Harfuch

Aunque la investigación sobre la muerte de Carlos Manzo sigue en curso pese a las detenciones, Harfuch reveló que de acuerdo con testimonios supuestas provocaciones de parte del exalcalde de Uruapan, habrían llevado a su asesinato.

Entre ellas, los recorridos que acostumbraba a realizar Carlos Manzo portando un chaleco antibalas, acompañado de elementos del ejército mexicano y Marina, mientras el exalcalde nombraba al grupo criminal de los R1, célula ligada al CJNG como los responsables de los delitos en Uruapan.

Pese a esta primera revelación aún se desconoce con certeza el móvil del asesinato de Carlos Manzo.