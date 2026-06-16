El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que a partir de este martes se realizarán trabajos de mantenimiento correctivo en la bomba 85, ubicada en la colonia Alamedas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

El gerente general del SIMAS, Roberto Escalante González, explicó que las labores podrían generar baja presión y falta de agua en algunos sectores de la ciudad mientras concluyen las reparaciones.

Colonias registrarán baja presión y falta de agua

De acuerdo con el organismo operador, las afectaciones podrían presentarse en las colonias Alamedas, Jacarandas, El Roble, Villas San Isidro, Paraíso del Nazas, Ampliación Margaritas y El Tajito.

Sin embargo, precisó que el impacto no será generalizado, debido a que parte de estos sectores también reciben suministro de agua potable a través de las bombas 29, 35 y 36 R, las cuales continúan operando con normalidad

Personal de SIMAS trabajará para restablecer el abastecimiento lo antes posible

Para reducir las afectaciones a la población el gerente general del SIMAS, Roberto Escalante González anunció que se pondrá en marcha un plan emergente de abastecimiento de agua potable mediante pipas, con el fin de atender a las familias que enfrenten interrupciones en el servicio.

El gerente general del SIMAS, Roberto Escalante González agradeció la compresión de la ciudadanía y aseguró que el personal técnico trabajará de manera ininterrumpida para concluir las reparaciones en el menor tiempo posible y reincorporar la bomba 85 a la red de distribución.

Para reportes, aclaraciones o solicitudes de apoyo, el organismo puso a disposición de la ciudadanía las líneas de WhatsApp 870 171 41 97, Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y la página oficial de Facebook SIMAS Torreón.