Ariadna Montiel señaló a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por su ausencia de 12 días en el Palacio de Gobierno, calificando su actitud como “hipocresía y descaro”.

“Sí es mucha hipocresía y mucho descaro…La gobernadora ha tenido el cinismo de no ir a trabajar las dos últimas semanas” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

La presidenta nacional de Morena acusó que Maru Campos reproduce la estrategia de seguridad de Felipe Calderón al asesorarse con exfuncionarios de ese sexenio y permitir la intervención extranjera en Chihuahua.

Además, recordó que la gobernadora reformó la constitución de Chihuahua para ausentarse hasta 21 días sin permiso del Congreso.

Cabe destacar que Maru Campos reapareció el lunes 15 de junio de 2026, tras el señalamiento público de Andrea Chávez.

Ariadna Montiel reclama que a Maru Campos “no le importa la seguridad ni nada”

De acuerdo con Ariadna Montiel, Maru Campos está reproduciendo la estrategia de seguridad de Felipe Calderón debido a que se ha asesorado con miembros de dicho gobierno.

En este sentido, resaltó que es hipócrita y descarado permitir la intervención extranjera en Chihuahua bajo el argumento de la seguridad cuando a la gobernadora “no le importa ni la seguridad ni nada”.

“Todo el argumento de permitir que agentes extranjeros fueran parte de su ‘estrategia de seguridad’ era porque a ella sí le importa la seguridad, pero es que a ella no le importa ni la seguridad ni nada… la gobernadora pide que otros les vengan a hacer su trabajo y por eso la intervención extranjera…porque es una visión de gobierno que adopta de Felipe Calderón” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

La presidenta nacional de Morena señaló además que la reciente ausencia de dos semanas a la oficina de gobierno no es reciente, pues incluso reformó la constitución de Chihuahua para poder ausentarse hasta 21 días sin tener que pedir permiso a su Congreso.

“Esta ausencia de dos semanas es repetitiva a lo largo de su gobierno… Ella hizo una reforma a la constitución del estado para poder ausentarse sin pedir permiso al Congreso 21 días, eso lo hizo hace ya unos años y ha sido recurrente su ausencia en varios días” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Asimismo, criticó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mantiene la estrategia de seguridad de Felipe Calderón porque se trata de los mismos funcionarios haciendo lo mismo, sin enfocarse en la atención a las causas.

Maru Campos reaparece tras 12 días de ausencia en Chihuahua

Maru Campos reapareció el pasado 15 de junio en el Palacio de Gobierno de Chihuahua tras 12 días de ausencia y aseguró que no es necesario acudir a un despacho para realizar su trabajo.

Ante la pregunta expresa sobre su ausencia, la gobernadora decidió responder con la próxima entrega de resultados en materia de salud y seguridad.