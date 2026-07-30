Ariadna Montiel respondió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por haber pedido una audiencia con Claudia Sheinbaum para aclarar el supuesto ingreso al estado de agentes de la CIA.

La dirigente sostuvo que lo que Chihuahua necesita es que Maru Campos responda por la “presencia y actuación de agentes extranjeros” en el estado y por la vulneración de la soberanía nacional.

“El problema no es que te falte audiencia con la Presidenta, sino tu constante ausencia frente a los asuntos de Chihuahua”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Comunicado Ariadna Montiel (Captura de pantalla)

Ariadna Montiel exige dar la cara a Maru Campos por presencia de la CIA en Chihuahua

En una entrevista con medios, Maru Campos hizo un llamado a Sheinbaum para “dar una garantía de audiencia” y así ejercer su derecho de réplica frente a los señalamientos de violación a la soberanía en Chihuahua.

Incluso, denunció que no es la primera vez que el gobierno federal se niega a abrir sus puertas, pues, según dijo, antes se creía que “quedarse callada” era una forma de mantener acuerdos con la presidencia.

“Antes no lo decíamos porque creíamos que, llevándonos bien con el gobierno, nos iban a respetar los temas de salud, gusano barrenador y seguridad, pero no sirvió nada ¿Para qué sirve entonces quedarse callada?“. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Ariadna Montiel rechazó esas declaraciones al sostener que nadie le ha pedido a Maru Campos mantenerse callada y que, por el contrario, se le ha exigido dar la cara por las graves acusaciones.

También señaló que el problema no es la falta de una reunión con la presidenta Sheinbaum, sino la continua ausencia de la gobernadora ante los asuntos de Chihuahua.

Maru Campos señala persecución política por citatorio de la FGR (Cortesía )

Ariadna Montiel denuncia ausencias e ineficacia de Maru Campos

En su mensaje, Ariadna Montiel también señaló que la reciente ausencia de Maru Campos en el estado se debió a que la gobernadora de Chihuahua pasó una semana completa en Europa.

Sostuvo que como muestra de su “ineficiencia”, el día 28 de julio de 2026 hubo 10 homicidios en el estado, mientras que el Gobierno de México se ha enfocado en las necesidades del Estado.