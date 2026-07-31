Decomisan 6 mil 800 litros de hidrocarburo y ocho tomas clandestinas durante dos operativos en Ayotlán y Degollado en Jalisco.
La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación por el decomiso de 2 mil 300 litros de hidrocarburo en el municipio de Ayotlán y 4 mil 500 litros en el municipio de Degollado.
El Gabinete de Seguridad continúa realizando operativos contra robo, transporte, procesamiento y comercialización ilegal de combustible.
Aseguran 6 mil 800 litros de hidrocarburo y tomas clandestinas en Jalisco
Autoridades federales realizaron dos operativos de seguridad en los municipios de Ayotlán y Degollado en Jalisco, en los que intervinieron elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa.
En estos,se aseguraron 2 mil 300 litros de hidrocarburo y cuatro tomas clandestinas en el municipio de Ayotlán, en la comunidad de El Rosario, donde se hallaron:
- Cuatro tramos de manguera
- Tres contenedores
- Un vehículo con cajas de redilas
El Ministerio Público realizó las investigaciones correspondientes contra quienes hayan participado en la comisión del delito de violación a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Autoridades no reportaron detenidos y lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quienes continúan con las investigaciones.
Secretaria de la Defensa Nacional decomisa hidrocarburo en Degollado, Jalisco
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional decomisaron en el poblado del Edén, en el municipio de Degollado, 4 mil 500 litros de hidrocarburo.
Autoridades aseguraron cuatro mangueras y 15 contenedores, e inhabilitaron 4 tomas clandestinas de hidrocarburo en el lugar.
La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación por el robo de combustible y busca a los responsables de este delito, los cuales no han sido identificados.
No hubo detenidos durante los operativos en Ayotlán y Degollado; mientras tanto, el Gabinete de Seguridad continúa con operativos contra robo, transporte, procesamiento y comercialización ilegal de combustible.