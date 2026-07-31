Decomisan 6 mil 800 litros de hidrocarburo y ocho tomas clandestinas durante dos operativos en Ayotlán y Degollado en Jalisco.

La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación por el decomiso de 2 mil 300 litros de hidrocarburo en el municipio de Ayotlán y 4 mil 500 litros en el municipio de Degollado.

El Gabinete de Seguridad continúa realizando operativos contra robo, transporte, procesamiento y comercialización ilegal de combustible.

Aseguran 6 mil 800 litros de hidrocarburo y tomas clandestinas en Jalisco

Autoridades federales realizaron dos operativos de seguridad en los municipios de Ayotlán y Degollado en Jalisco, en los que intervinieron elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa.

En estos,se aseguraron 2 mil 300 litros de hidrocarburo y cuatro tomas clandestinas en el municipio de Ayotlán, en la comunidad de El Rosario, donde se hallaron:

Cuatro tramos de manguera

Tres contenedores

Un vehículo con cajas de redilas

El Ministerio Público realizó las investigaciones correspondientes contra quienes hayan participado en la comisión del delito de violación a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Autoridades no reportaron detenidos y lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quienes continúan con las investigaciones.

Decomisan hidrocarburo en jalisco (Especial )

Secretaria de la Defensa Nacional decomisa hidrocarburo en Degollado, Jalisco

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional decomisaron en el poblado del Edén, en el municipio de Degollado, 4 mil 500 litros de hidrocarburo.

Autoridades aseguraron cuatro mangueras y 15 contenedores, e inhabilitaron 4 tomas clandestinas de hidrocarburo en el lugar.

La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación por el robo de combustible y busca a los responsables de este delito, los cuales no han sido identificados.

No hubo detenidos durante los operativos en Ayotlán y Degollado; mientras tanto, el Gabinete de Seguridad continúa con operativos contra robo, transporte, procesamiento y comercialización ilegal de combustible.