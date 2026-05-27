Andrés Manuel López Beltrán reapareció en Villahermosa, Tabasco, luego de renunciar como secretario de Organización del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Con un “ahorita no” evitó pronunciarse sobre su futuro político al conocerse que competirá por una diputación federal den la Cámara de Diputados para representar a Tabasco en las elecciones 2027.

Andrés Manuel López Beltrán evitó hablar con medios de comunicación al adelantar que no tendrá acercamiento con quienes “se comportan como oposición”.

Andrés Manuel López Beltrán ya cambió su domicilio a Teapa, Tabasco

Al aspirar por la diputación federal correspondiente al Distrito VI, Andrés Manuel López Beltrán dijo que tiene derecho por haber nacido en Tabasco, aunque vivió la mayoría de su infancia en Villahermosa y CDMX, y que ya hizo su cambio de domicilio a Teapa.

Dijo que nunca se ha desarraigado de Tabasco ni de Teapa debido a que en ese municipio tiene su negocio y ha estado presente de manera recurrente además de sus actividades políticas.

Así lo dijo en una entrevista para la radio local XHVX Tabasco 89.7 con el periodista Ángel Antonio Jiménez donde dijo que se pone a disposición de los tabasqueños.

Andrés Manuel López Beltrán promete competir en igualdad de circunstancias en elecciones 2027

Andrés Manuel López Beltrán prometió que va a apoyar quien salga favorecido en las encuestas en caso de que no sea él.

No obstante, dijo que está de regreso en Tabasco y prometió competir en igualdad de circunstancias con los demás en las elecciones 2027.

Dijo que esperó 15 años a participar en una elección popular debido al compromiso de su padre de no tener familiares en el gobierno mientas el estuviera en activo.

Agregó que su padre el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está enterado de su decisión mediante un “aviso” más que una “consulta” y lo hizo feliz que inicie su carrera política en Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán no descarta buscar gubernatura de Tabasco pero primero quiere aprender

“Me falta desarrollarme políticamente” y “quiero aprender”, así respondió Andrés Manuel López Beltrán al ser cuestionado si quiere buscar la gubernatura de Tabasco.

Dijo que aún tiene mucho que madurar y aprender porque es su primera elección, que no es su prioridad en este momento la gubernatura de Tabasco y aunque no lo descarta en el futuro.

Agenda legislativa de Andrés Manuel López Beltrán

La agenda legislativa que impulsará en la Cámara de Diputados sería presupuesto para Tabasco y una plataforma que ayude a la prevención de inundaciones en el distrito que busca representar.

Además, buscará escuchar a la gente para construir una agenda legislativa que beneficie a los tabasqueños.

Adelantó que no va a voltear a ver a medios de comunicación que se comporten como oposición o como voceros de la oposición y a quienes se dedican a decir mentiras de su familia.