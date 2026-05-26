Jesús Selván García, dirigente guinda en Tabasco, prometió que habrá ‘piso parejo’ en Morena tras la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán.

Esto luego de que a través de una carta, Andrés Manuel López Beltrán informara su renuncia como titular de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones.

Jesús Selván descarta trato preferencial en Morena ante renuncia de López Beltrán

En una comparecencia a medios, Jesús Selván aseguró que en Morena Tabasco habrá ‘piso parejo’ para sus integrantes de cara a las próximas elecciones 2027.

Con ello, descartó que se aplicaría un trato preferencial en Morena ante la renuncia de López Beltrán, pues se informó que podría tener intenciones de buscar una diputación federal por Tabasco.

Jesús Selván insistió en que el procedimiento interno seguirá la ruta previamente trazada, sin privilegios excepcionales, permitiendo que la militancia decida sobre el futuro de sus representantes.

Con este mensaje, el dirigente estatal de Morena señaló que se buscará fortalecer la cohesión interna, toda vez que calificó a López Beltrán como un activo importante para el movimiento.

Andrés Manuel López Beltrán no acude a Consejo Nacional de Morena y descartan que sea por salud de AMLO (Fotografía Cortesía)

Respecto a las inquietudes sobre los requisitos de elegibilidad, Jesús Selván aclaró que todavía existe ‘margen de maniobra’ para cumplir con las disposiciones de ley referentes a la residencia válida en la zona.

Indicó que dado el calendario electoral aún no ha comenzado formalmente, los tiempos son propicios para que se realicen las modificaciones necesarias en el domicilio legal del aspirante.

Con ello se podría garantizar un registro apegado a la Constitución, pese a que en lo últimos años haya residido fuera de la entidad.