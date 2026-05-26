Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena confirmó que ya se prepara el relevo de Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización.

La presidenta de Morena resaltó que el relevo será definido por el Consejo Nacional de Morena; sin embargo, podrá nombrar a un encargado del cargo mientras se determina a quien supla a Andrés Manuel López Beltrán.

“Tengo la facultad de nombrar un encargado y haré la propuesta de entre nuestros compañeros del Comité Nacional” Ariadna Montiel

Consejo Nacional de Morena decidirá relevo de López Beltrán: Ariadna Montiel

Ariadna Montiel confirmó que será el Consejo Nacional de Morena quien determine quién será el relevo de Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización del partido.

“Para nombrar al sustituto, efectivamente el Consejo Nacional es quien nombra al sustituto secretario de Organización o secretaria” Ariadna Montiel

Sin embargo, este tema será resuelto hasta que ocurra “una nueva reunión del Comité Nacional”, por lo que ella será quien nombre a un encargado que presentará de entre los miembros del comité nacional.

Asimismo, la presidenta nacional de Morena resaltó que trabajó de cerca con Andrés Manuel López Beltrán por lo que tiene “perfectamente claros los hilos así que vamos a seguir trabajando”.

Además, reiteró que lo más importante para Morena es que se mantenga el trabajo con la gente, por lo que es una prioridad determinar quién será el relevo de López Beltrán.

Ariadna Montiel agradece trabajo en Morena de López Beltrán

Por otra parte, Ariadna Montiel reconoció y agradeció el trabajo de Andrés Manuel López Beltrán frente a la Secretaría de Organización.

“Le agradecemos mucho todo su trabajo en este tiempo. Hizo una labor muy importante, bajo su responsabilidad estuvo la afiliación de más de 10 millones de mexicanas y mexicanos” Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena resaltó que en poco más de un año López Beltrán logró afiliar a más de 10 mil ciudadanos al partido.

Además, bajo su conducción se coordinó la elección de ´presidentes y secretarios de más de 170 mil comités seccionales en todo el territorio nacional, así como la constitución de los consejos municipales de Morena.