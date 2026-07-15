El activista Julián LeBarón deja la vía independiente y anunció que se suma a Somos México y buscará la gubernatura de Chihuahua en los próximos comicios.

“Se ha tomado la decisión de que Julián, en el momento procesal debido en que tengamos que resolver nuestras candidaturas [..] buscará ser el candidato de Somos México”. Guadalupe Acosta, dirigente de Somos México

Aunque no dio a conocer sus motivos para dejar la vía independiente para las elecciones 2027, como había apuntado sí señaló que Somos México le hizo el ofrecimiento.

Al respecto, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional del nuevo partido, dijo que Somos México será solidario con las luchas de Julián LeBarón y su familia en todo el país.

Julián LeBarón buscará la gubernatura de Chihuahua con Somos México

En conferencia de prensa, Guadalupe Acosta dio a conocer que Julián LeBarón será el candidato de Somos México para la gubernatura de Chihuahua para las elecciones 2027.

Julián LeBarón se suma a Somos México: buscará la gubernatura de Chihuahua con el nuevo partido (Somos México)

Tal como destacó, Somos México es un partido que atenderá a las causas, como un instrumento de la sociedad, por lo que apoyarán la aspiración de Julián LeBarón en el debido proceso.

El dirigente de Somos México afirmó que la candidatura de Julián LeBarón es motivo de orgullo, ya que el activista vio la lucha y compromiso que emprenderá el partido.

Ya que afirmó, Chihuahua necesita soluciones distintas y de parte de los ciudadanos, que no sigan sólo como espectadores y transformen el estado y el país.

Por lo que añadió, la candidatura de Julián LeBarón por Chihuahua es la primera, ya que Somos México estará a la altura para los próximos aspirantes.

Julián LeBarón afirma que Somos México defenderá todo Chihuahua

Tras presentarse como el candidato de Somos México, Julián LeBarón agradeció la oferta de luchar con su causa para la gubernatura de Chihuahua, para asegurar la paz en sus 67 municipios.

Aunque no detalló las razones detrás de su decisión de dejar la vía independiente, Julián LeBarón aseveró que junto a Somos México quieren construir la defensa de la vida y seguridad.

Guadalupe Acosta explicó a su vez que las conversaciones con Julián LeBarón iniciaron hace tiempo, para participar de manera conjunta, por lo que celebró la candidatura.