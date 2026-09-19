La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera destacó los programas y obras anunciados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su reciente visita a Tlaxcala, al señalar que representan acciones con impacto directo en las familias de la entidad.

A dos días de la gira presidencial, la senadora con licencia Ana Lilia Rivera resaltó la meta de construir 17 mil 330 Viviendas para el Bienestar, así como la reestructuración de créditos considerados impagables, medida que, de acuerdo con lo señalado por la legisladora, alcanzaría a alrededor de 30 mil familias tlaxcaltecas.

Destacan proyectos de vivienda, educación y salud en Tlaxcala

En materia educativa, la senadora con licencia destacó la construcción de dos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, además de cuatro ampliaciones y nuevas unidades académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Tlaxcala.

La senadora con licencia Ana Lilia Rivera señaló que ampliar la oferta educativa permitirá que más jóvenes continúen su formación y que la falta de espacios o las condiciones económicas representen una menor barrera para acceder a estudios de nivel medio superior y superior.

En materia de salud, destacó el anuncio de 118 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud, así como la instalación de 30 Centros LIBRE para las mujeres.

También resaltó la continuidad de inversiones federales en infraestructura carretera, entre ellas el Distribuidor Vial de Santa Ana Chiautempan y los trabajos de conservación de la Red Federal de Carreteras.

Otro de los compromisos mencionados fue el saneamiento del río Atoyac. Durante su visita, Claudia Sheinbaum informó que ya se han intervenido 22 kilómetros como parte de las acciones para avanzar en la recuperación de este cuerpo de agua.

Ana Lilia Rivera respalda postura de Sheinbaum sobre soberanía nacional

Además de los proyectos y programas anunciados, Ana Lilia Rivera Rivera consideró que el mensaje de la presidenta dejó dos planteamientos de fondo para Tlaxcala: la ampliación de los derechos sociales y la defensa de la soberanía nacional.

Sobre este último punto, la senadora con licencia respaldó la postura expresada por Claudia Sheinbaum respecto a que las decisiones sobre el rumbo del país corresponden exclusivamente al pueblo de México.

La senadora con licencia Ana Lilia Rivera señaló que los anuncios realizados durante la gira presidencial representan una agenda de acciones en materia de vivienda, educación, salud, infraestructura y medio ambiente para Tlaxcala.