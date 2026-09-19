Atlas vs Pumas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria local 2-1 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Atlas 2-1 Pumas es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: Atlas 2-1 Pumas.

Atlas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Pumas, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gaddi Aguirre, Matheus Dória, Sergio de Alba y Idekel Domínguez

Mediocampistas: Aldo Rocha, Víctor Ríos, Alfonso González y Jhon Murillo

Delanteros: Eduardo Aguirre y Uros Durdevic

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y César Huerta

Delanteros: Uriel Antuna y Juninho Vieira

Atlas vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Atlas vs Pumas se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas por Canal 5, Youtube, TUDN y ViX.