Atlas vs Pumas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria local 2-1 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Atlas 2-1 Pumas es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico: Atlas 2-1 Pumas.
Atlas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Pumas, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Gaddi Aguirre, Matheus Dória, Sergio de Alba y Idekel Domínguez
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Víctor Ríos, Alfonso González y Jhon Murillo
- Delanteros: Eduardo Aguirre y Uros Durdevic
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y César Huerta
- Delanteros: Uriel Antuna y Juninho Vieira
Atlas vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Atlas vs Pumas se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas por Canal 5, Youtube, TUDN y ViX.
- Partido: Atlas vs Pumas
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, Youtube, TUDN y ViX