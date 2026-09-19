El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza, recolectó más de 30 toneladas de basura en el primer cuadro de la ciudad después del desfile conmemorativo por la Independencia de México, mediante un operativo especial de limpieza en el que participaron poco más de 80 elementos.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey, encabezada por Hugo Salinas, la Zona Centro de la dependencia coordinó las labores de limpieza, barrido y pepena desde temprana hora.

Servicios Públicos de Monterrey recolecta más de 30 toneladas de basura. (cortesía )

El personal de Servicios Públicos se ubicó detrás del contingente del desfile y en los alrededores para realizar las labores de limpieza prácticamente al paso de los participantes y mantener el primer cuadro de la ciudad en orden. Para apoyar los trabajos también fueron desplegadas barredoras y maquinaria ligera para el traslado de los desechos.

Servicios Públicos mantiene operativo de limpieza en el Centro de Monterrey

El secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, llamó a la población a utilizar los basureros instalados en los alrededores del Centro y evitar arrojar residuos en la vía pública, particularmente durante la temporada de lluvias.

Nuestro personal trabaja de día, de noche, días festivos para beneficio de la ciudad de Monterrey, el centro es prioridad del Alcalde Adrián de la Garza y nos esforzamos para que siempre esté limpio. Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos de Monterrey

Servicios Públicos de Monterrey recolecta más de 30 toneladas de basura. (cortesía )

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey mantiene labores de limpieza y atención en el Centro de la ciudad antes, durante y después de eventos que concentran a una gran cantidad de personas. El objetivo es conservar los espacios públicos en buenas condiciones y mantener las vialidades y zonas de convivencia libres de residuos tras las actividades masivas.