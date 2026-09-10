La senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera llamó a mantener la unidad, madurez y responsabilidad dentro de Morena en Tlaxcala, ante la nueva etapa del movimiento y el proceso para definir la conducción de la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en el estado.

La senadora con licencia, sostuvo que las diferencias internas no deben convertirse en divisiones y destacó la importancia de privilegiar el diálogo, la construcción de acuerdos y el interés de la ciudadanía.

En esta nueva etapa de nuestro movimiento, las diferencias no pueden convertirse en divisiones. Debemos tener la capacidad de dialogar, construir acuerdos y mantener siempre por delante el interés del pueblo. Ana Lilia Rivera Rivera, senadora con licencia

La senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera también expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que hacerlo implica actuar con convicción, congruencia y compromiso, además de fortalecer la unidad del movimiento y la defensa de la soberanía de México.

Ana Lilia Rivera pide mantener la unidad de Morena en Tlaxcala

En el contexto de la definición de la conducción de la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala, la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que la prioridad debe ser preservar la unidad, fortalecer la organización y mantener un trabajo permanente con la ciudadanía.

Nuestra prioridad debe ser preservar la unidad, fortalecer la organización y mantener un trabajo cercano y permanente con la ciudadanía. Ana Lilia Rivera Rivera, senadora con licencia

La senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera señaló que durante los últimos meses ha recorrido comunidades y municipios, donde ha dialogado con familias, jóvenes, productores y distintos sectores sociales.

Hemos recorrido comunidades y municipios, dialogando con familias, jóvenes, productores y distintos sectores sociales. Cada encuentro confirma algo fundamental, y es que la política debe ejercerse con humildad, responsabilidad y cercanía con el pueblo. Ana Lilia Rivera Rivera, senadora con licencia

Diferencias no deben convertirse en divisiones

La senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera sostuvo que la unidad no significa que todas las personas tengan que pensar de la misma manera, sino contar con la madurez necesaria para procesar las diferencias mediante el diálogo y sin perder de vista el objetivo común.

Estoy convencida de que la política se construye desde el territorio, escuchando, caminando junto a nuestra gente y respetando siempre la voluntad del pueblo. Ana Lilia Rivera Rivera, senadora con licencia

La senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera con licencia afirmó que la unidad, organización y firmeza permitirán continuar fortaleciendo la Cuarta Transformación en Tlaxcala.

Porque por encima de cualquier aspiración personal está el proyecto, está el movimiento y, sobre todo, está el pueblo. Ana Lilia Rivera Rivera, senadora con licencia