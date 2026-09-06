La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera llamó a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública y prepararse para asumir responsabilidades en la conducción del país, durante un curso de formación política y liderazgo realizado en Tlaxcala.

Acompañada por el escritor e historiador Pedro Salmerón, Rivera Rivera destacó que la juventud tiene un papel relevante en los procesos de cambio social, por lo que consideró necesario generar espacios de preparación, reflexión y participación política.

Ana Lilia Rivera apuesta por formar nuevos liderazgos en Tlaxcala

La senadora señaló que la juventud representa una etapa especialmente importante para cuestionar las condiciones sociales, plantear propuestas y participar en la construcción de alternativas para el futuro.

En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar un semillero de jóvenes preparados para participar en la vida pública, con conocimientos, principios y responsabilidad social.

Rivera Rivera también consideró que quienes actualmente ocupan cargos públicos tienen la responsabilidad de preparar a las siguientes generaciones y facilitar el relevo de quienes continuarán participando en los procesos de transformación del país.

Ana Lilia Rivera plantea otra forma de ejercer el poder

Durante el encuentro, la senadora con licencia sostuvo que la Cuarta Transformación debe entenderse como un proceso de cambio en la manera de ejercer el poder y no únicamente como una identidad partidista.

Desde su perspectiva, la pérdida de confianza ciudadana está relacionada con prácticas de abuso y corrupción, por lo que consideró necesario construir una relación distinta entre las instituciones y la sociedad.

La formación de nuevos liderazgos, agregó, debe partir de una concepción del servicio público como una responsabilidad frente a la ciudadanía y no como un privilegio.

El encuentro forma parte de una estrategia de formación y diálogo con jóvenes que busca fortalecer su participación más allá de los periodos electorales y prepararlos para asumir, en el futuro, responsabilidades dentro de la vida pública.