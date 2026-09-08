Con la participación de más de 500 jóvenes tlaxcaltecas provenientes de los 60 municipios del estado, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera puso en marcha la primera etapa de la Escuela de Formación Política y Desarrollo de Liderazgo “El Cambio Verdadero”.

La iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones herramientas de formación, reflexión y participación en la vida pública, así como fortalecer su capacidad de liderazgo y generar espacios de análisis sobre la realidad política y social de México.

Ana Lilia Rivera inaugura Escuela de Formación Política. (cortesía)

Escuela “El Cambio Verdadero” busca fortalecer liderazgo juvenil

Durante la inauguración, Ana Lilia Rivera Rivera destacó que la juventud representa una etapa fundamental para adquirir conocimientos, construir criterio y asumir responsabilidades frente a la sociedad.

La senadora, Ana Lilia Rivera llamó a las y los jóvenes de Tlaxcala a aprovechar estos espacios de formación y participar activamente en la construcción del estado y del país que desean.

La escuela plantea proporcionar conocimientos y herramientas para fortalecer el liderazgo juvenil, además de promover el análisis de la realidad política y social de México a partir de los valores y principios vinculados con el movimiento de transformación y el concepto de humanismo mexicano impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La inauguración representa el inicio de un proceso de formación orientado a generar interés entre las juventudes tlaxcaltecas por los asuntos públicos, fortalecer sus capacidades de liderazgo y abrir espacios para sus ideas, inquietudes y propuestas.

Ana Lilia Rivera llama a recuperar la política como servicio

Ante los jóvenes participantes, Ana Lilia Rivera Rivera planteó la necesidad de recuperar la política como una actividad al servicio de la sociedad y llamó a construir una “política de altura”, basada en la preparación, responsabilidad, honestidad y compromiso con las comunidades.

Asimismo, subrayó la importancia de preservar la memoria histórica como una herramienta para comprender el presente y evitar que las nuevas generaciones olviden las luchas sociales y las injusticias que han marcado la historia de México. En este sentido, llamó a las juventudes a ejercer una ciudadanía informada, crítica y consciente, capaz de reconocer los avances alcanzados e identificar los desafíos que todavía enfrenta el país.