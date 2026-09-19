Claudia Sheinbaum se reunió con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras una petición explícita que le hizo la panista para limar asperezas ahora que visita Ciudad Juárez como parte de su gira por el Segundo Informe de Gobierno .

En un breve chacaleo, la presidenta de México, confirmó que efectivamente hubo una charla con Maru Campos sobre la coordinación entre el Gobierno Federal y el gobierno estatal:

“Lo que le comenté es que en caso de que haya habido una violación a alguna ley, tiene que procederse y ella estuvo de acuerdo o que algún funcionario de su gobierno haya cometido un delito, que se proceda” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Nota en desarrollo; en un momento más información...