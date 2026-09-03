Santiago Nieto presentó una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), tras las acusaciones del PAN sobre su supuesta campaña anticipada en el estado.

“Solicité a la dirigencia estatal de Morena que se presentara esa queja en el IEEQ porque no vamos a caer en las provocaciones y mentiras del Partido Acción Nacional (PAN)“. Santiago Nieto, coordinador de defensa de la 4T en Querétaro

En su queja, el funcionario pide que se investiguen las mantas que aparecieron en Querétaro, estado en el que busca contender en el 2027, en las que se vinculaban a Morena con el narcotráfico.

Santiago Nieto adjudicó la situación al PAN, advirtiendo que Morena no caerá en las provocaciones y mentiras de la oposición.

Santiago Nieto presenta queja ante el IEEQ (Especial)

Santiago Nieto impulsa queja ante el IEEQ por mantas contra Morena en Querétaro

La mañana del martes, en la capital de Querétaro, aparecieron mantas contra Morena, lo que llevó al partido a presentar una denuncia ante el IEEQ para que se investigue el origen de la campaña.

La queja impulsada por Santiago Nieto buscaría aclarar quiénes fueron los responsables de difundir ese material y si esta tenía como objetivo influir en los resultados de las elecciones de 2027.

Aunque las lonas estaban firmadas por “Mexicanos al Grito de Paz”, será la autoridad electoral la que determine quiénes están realmente detrás de esta campaña y si hubo coordinación con algún actor político.

Santiago Nieto presenta queja ante el IEEQ (Especial)

PAN denuncia a Santiago Nieto por presuntos actos anticipados de campaña

Por su parte, el PAN en Querétaro prepara una denuncia ante las autoridades electorales contra Santiago Nieto, luego de que Morena lo designara como coordinador estatal de los Comités en Defensa de la 4T.

Los panistas consideran que las actividades de Nieto podrían representar actos anticipados de campaña y promoción electoral, por lo que buscan que la autoridad revise sus apariciones y actividades públicas.