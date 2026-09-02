Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, señaló que Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anda de rogón con otros partidos para obtener alianzas rumbo a las elecciones 2027.

“Alito anda ahí de rogón con los demás que quiere que se alién y demás, pero también Fox, anda visitando al PAN, a los de Somos México… en Mexico hay dos proyectos, nadamás, el nuestro que trabaja con amor y bienestar para el pueblo de México y todos los que representan el viejo régimen…” Ariadna Montiel. Dirigente de Morena

Alejandro Moreno insistió en días recientes en ir en alianza en todo el país con el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones 2027 para construir un frente opositor ante Morena.

Uno de los objetivos que ha señalado el dirigente del PRI es que se gane la Cámara de Diputados para frenar a Morena.

Ariadna Montiel adelanta que PRI y PAN concretarán alianza en elecciones 2027

Ariadna Montiel aseguró que el PAN y el PRI van a terminar en alianza para las elecciones 2027 porque así lo han hecho en el pasado y buscarán “sacar lo que puedan”.

“Van a acabar juntos… yo aquí se los digo” Ariadna Montiel. Dirigente de Morena

La dirigente morenista dijo que están en su derecho de aliarse y es claro que son el mismo régimen de corrupción y privilegios denominado “PRIAN”.

Montiel dijo que necesitan aliarse ante publicaciones de encuestas que les da 7 por ciento al PRI, 10 por ciento al PAN y 43 por ciento a Morena.

Ariadna Montiel se burla de Alejandro Moreno: tiene más viajes a Washington que a una colonia

Ariadna Montiel se burló de Alejandro Moreno al decir que tiene más viajes a Washington, Estados Unidos, que a una colonia en el país.