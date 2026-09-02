Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que apuesta por una alianza opositora rumbo a 2027 y 2030 porque “Morena sabe que podemos ganar”.

Durante su participación en la sesión del Senado del 1 de septiembre, Alito Moreno aseguró que Morena “tiene pavor” de una coalición de oposición para 2027 y 2030, porque “están moralmente derrotados”.

“Lo que realmente tienen en el fondo es pavor, es miedo, porque están moralmente derrotados”. Alito Moreno

Alito Moreno prevé alianza opositora para derrotar a Morena en 2027 y 2030

Desde la tribuna del Senado, Alito Moreno no descartó alcanzar acuerdos entre los partidos de oposición para formar una alianza rumbo a 2027 y 2030 con el objetivo de derrotar a Morena.

Lo anterior, luego de que el líder priista acusara una supuesta persecución oficialista para “silenciarlos” de cara a los próximos procesos electorales.

De acuerdo con Alito Moreno, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano no verían con malos ojos formar un solo bloque opositor para participar en las elecciones del 2027.

Aunado a ello, el líder tricolor manifestó que espera una gran participación ciudadana, para que esta forma conjunta les permita ganar la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión.

Adicional, Alito Moreno instó a sus seguidores a no perder la confianza en el partido rumbo a las elecciones del 2030, en donde afirmó será importante recuperar la presidencia de México.

“Saben perfectamente que en el 2027, con una gran coalición partidaria y ciudadana, les vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. Y no tengan duda, en el 2030 con el pueblo de México atrás, les vamos a ganar la presidencia de la República”. Alito Moreno

El priista se mostró plenamente optimista respecto a la posibilidad de recuperar el Poder Ejecutivo y Legislativo, argumentando que el respaldo popular será el factor determinante que impulse esta situación.