No te pierdas a tus artistas favoritos en el Festival Arre 2026. Acá los horarios por día y escenario que tendrán los conciertos.

El Festival Arre se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En total, contará con cinco escenarios para sus shows:

  • Hacienda Pepsi Black
  • Tecate
  • Little Caesars
  • Pista de Baile By Tecate
  • Saloon Pepsi Black

Horarios del sábado 5 de septiembre para el Festival Arre 2026

Así quedaron los horarios por escenario del Festival Arre 2026 para el sábado 5 de septiembre:

Escenario Hacienda Pepsi Black:

  • Plan de escape: 17:00-17:40 horas
  • Los KDT’S de Homero Guerrero Junior: 18:00-18:40 horas
  • Grupo Cañaveral: 19:00-19:50 horas
  • Edgardo Nuñez: 20:10-21:00 horas
  • Los Plebes del Rancho: 21:20-22:10 horas
  • Momento Fizz: 22:13-22:17 horas
  • El Mimoso: 22:35-23:35 horas
  • Banda MS: 00:00-01:10 horas

Escenario Tecate:

  • Mosmo: 16:20-16:50 horas
  • RIA: 17:05-17:35 horas
  • Mar Solis: 17:55-18:25 horas
  • Régulo Caro: 18:45-19:25 horas
  • Rey Quinto: 19:45-20:25 horas
  • Herencia de Patrones: 20:45-21:25 horas
  • Calle 24: 21:45-22:35 horas
  • Gabito Ballesteros: 23:00-00:00 horas
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)

Escenario Little Caesars:

  • Santiago Martell: 17:00-17:35 horas
  • YNG NAZ: 17:35-18:30 horas
  • Joaquín Coronel: 18:50-19:25 horas
  • Jorge Tapia: 19:45-20:20 horas
  • Juanpa Salazar: 20:40-21:20 horas
  • La Coreañera: 21:40-22:20 horas
  • Cumbia Pedregal: 22:45-23:30 horas

Escenario Pista de Baile By Tecate:

  • Las Veredas: 16:00-18:00 horas
  • Sonido Alacrán: 18:00-20:00 horas
  • SR Raya: 20:00-22:00 horas
  • Agualokeo: 22:00-00:00 horas

Escenario Saloon Pepsi Black:

  • Sonido Barrio Norte: 17:00-18:00 horas
  • Set de Salsa “La Bendición”: 18:00-19:30 horas
  • Sonido Barrio Norte: 19:30-20:00 horas
  • Los Guitarrazos: 22:00-00:00 horas
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)

Horarios del domingo 6 de septiembre para el Festival Arre 2026

Para el domingo 6 de septiembre, el Festival Arre 2026 tendrá estos horarios:

Escenario Hacienda Pepsi Black:

  • Destino: 17:00-17:40 horas
  • La Sonora Dinamita: 18:00-18:50 horas
  • Los 2 de la S: 19:10-19:50 horas
  • Mi Banda el Mexicano: 20:10-21:00 horas
  • Los Dos Carnales: 21:20-22:10 horas
  • Momento Fizz: 22:13-22:17 horas
  • Alejandro Fernández: 22:35-00:05 horas
  • Los Tucanes de Tijuana: 00:30-01:30 horas

Escenario Tecate:

  • Juanchito: 16:40-17:15 horas
  • Eddy: 17:35-18:10 horas
  • Marcos Villalobos: 18:30-19:10 horas
  • Nueva H: 19:30-20:10 horas
  • Clave Especial: 20:30-21:10 horas
  • Víctor Mendívil: 21:30-22:30 horas
  • Eslabón Armado: 22:55-23:55 horas
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)

Escenario Little Caesars:

  • Damaris Bojor: 16:35-17:15 horas
  • Kakalo: 17:35-18:15 horas
  • Franco Rey: 18:35-19:15 horas
  • Delilah: 19:35-20:15 horas
  • El Junte Sabanero: 20:35-21:25 horas
  • Pasabordo: 21:50-22:50 horas

Escenario Pista de Baile By Tecate:

  • DJ Lucha: 16:00-18:00 horas
  • Lágrima Tropical: 18:00-20:00 horas
  • Nenufar: 20:00-22:00 horas
  • Bebélicos Nueva Generación: 22:00-00:00 horas

Escenario Saloon Pepsi Black:

  • Sonido Barrio Norte: 17:00-18:00 horas
  • Set de Salsa “La Bendición”: 18:00-19:30 horas
  • Sonido Barrio Norte: 19:30-20:00 horas
  • Los Guitarrazos: 22:00-00:00 horas
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)