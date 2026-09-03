Festival Arre 2026: horarios por día y escenario

No te pierdas a tus artistas favoritos en el Festival Arre 2026. Acá los horarios por día y escenario que tendrán los conciertos.
El Festival Arre se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En total, contará con cinco escenarios para sus shows:
- Hacienda Pepsi Black
- Tecate
- Little Caesars
- Pista de Baile By Tecate
- Saloon Pepsi Black
Horarios del sábado 5 de septiembre para el Festival Arre 2026
Así quedaron los horarios por escenario del Festival Arre 2026 para el sábado 5 de septiembre:
Escenario Hacienda Pepsi Black:
- Plan de escape: 17:00-17:40 horas
- Los KDT’S de Homero Guerrero Junior: 18:00-18:40 horas
- Grupo Cañaveral: 19:00-19:50 horas
- Edgardo Nuñez: 20:10-21:00 horas
- Los Plebes del Rancho: 21:20-22:10 horas
- Momento Fizz: 22:13-22:17 horas
- El Mimoso: 22:35-23:35 horas
- Banda MS: 00:00-01:10 horas
Escenario Tecate:
- Mosmo: 16:20-16:50 horas
- RIA: 17:05-17:35 horas
- Mar Solis: 17:55-18:25 horas
- Régulo Caro: 18:45-19:25 horas
- Rey Quinto: 19:45-20:25 horas
- Herencia de Patrones: 20:45-21:25 horas
- Calle 24: 21:45-22:35 horas
- Gabito Ballesteros: 23:00-00:00 horas
Escenario Little Caesars:
- Santiago Martell: 17:00-17:35 horas
- YNG NAZ: 17:35-18:30 horas
- Joaquín Coronel: 18:50-19:25 horas
- Jorge Tapia: 19:45-20:20 horas
- Juanpa Salazar: 20:40-21:20 horas
- La Coreañera: 21:40-22:20 horas
- Cumbia Pedregal: 22:45-23:30 horas
Escenario Pista de Baile By Tecate:
- Las Veredas: 16:00-18:00 horas
- Sonido Alacrán: 18:00-20:00 horas
- SR Raya: 20:00-22:00 horas
- Agualokeo: 22:00-00:00 horas
Escenario Saloon Pepsi Black:
- Sonido Barrio Norte: 17:00-18:00 horas
- Set de Salsa “La Bendición”: 18:00-19:30 horas
- Sonido Barrio Norte: 19:30-20:00 horas
- Los Guitarrazos: 22:00-00:00 horas
Horarios del domingo 6 de septiembre para el Festival Arre 2026
Para el domingo 6 de septiembre, el Festival Arre 2026 tendrá estos horarios:
Escenario Hacienda Pepsi Black:
- Destino: 17:00-17:40 horas
- La Sonora Dinamita: 18:00-18:50 horas
- Los 2 de la S: 19:10-19:50 horas
- Mi Banda el Mexicano: 20:10-21:00 horas
- Los Dos Carnales: 21:20-22:10 horas
- Momento Fizz: 22:13-22:17 horas
- Alejandro Fernández: 22:35-00:05 horas
- Los Tucanes de Tijuana: 00:30-01:30 horas
Escenario Tecate:
- Juanchito: 16:40-17:15 horas
- Eddy: 17:35-18:10 horas
- Marcos Villalobos: 18:30-19:10 horas
- Nueva H: 19:30-20:10 horas
- Clave Especial: 20:30-21:10 horas
- Víctor Mendívil: 21:30-22:30 horas
- Eslabón Armado: 22:55-23:55 horas
Escenario Little Caesars:
- Damaris Bojor: 16:35-17:15 horas
- Kakalo: 17:35-18:15 horas
- Franco Rey: 18:35-19:15 horas
- Delilah: 19:35-20:15 horas
- El Junte Sabanero: 20:35-21:25 horas
- Pasabordo: 21:50-22:50 horas
Escenario Pista de Baile By Tecate:
- DJ Lucha: 16:00-18:00 horas
- Lágrima Tropical: 18:00-20:00 horas
- Nenufar: 20:00-22:00 horas
- Bebélicos Nueva Generación: 22:00-00:00 horas
Escenario Saloon Pepsi Black:
- Sonido Barrio Norte: 17:00-18:00 horas
- Set de Salsa “La Bendición”: 18:00-19:30 horas
- Sonido Barrio Norte: 19:30-20:00 horas
- Los Guitarrazos: 22:00-00:00 horas