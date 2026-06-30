Este 29 de junio fue asegurado un inmueble en San Gregorio Cuatzingo, en Chalco, Estado de México, con pumas, león africano y más especies exóticas en posibles condiciones de maltrato.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Guardia Nacional, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), Fiscalía Edomex, Seguridad Pública del municipio de Chalco y de Protección Civil.

Inmueble en Chalco es asegurado con pumas, león africano y más especies exóticas

Tras una denuncia por posible maltrato animal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación y solicitó de la Autoridad Judicial una orden de cateo para registrar el inmueble en Chalco.

Luego de ejecutar la orden de cateo en la propiedad en San Gregorio Cuatzingo, se hallaron diversas especies entre las que destacan:

Un macho y una hembra de la especie puma

Un ocelote (leopardus pardalis)

Dos papiones sagrados (papio hamadryas)

Un león africano

Un cachorro de tigre blanco (phantera tigris)

Dos lémur cola anillada (lemur catta)

Una iguana verde

Aseguran inmueble en Chalco con pumas, león africano y más especies exóticas (@FiscaliaEdomex / X)

Durante la diligencia realizada por las autoridades, un individuo identificado como Brandon “N”, señaló que se encargaba de vender y comprar especies exóticas.

No obstante, al momento del cateo no presentó documentos y registros que le facultaran para realizar el manejo y contención de los animales.

Así como tampoco contaban con la autorización de las autoridades para resguardo de los mismos, por lo que quedó en calidad de detenido.

El inmueble en Chalco fue asegurado, mientras que continúan las investigaciones. Por su parte, la fauna quedó bajo resguardo en dicho lugar que se determine su reubicación.