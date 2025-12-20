La Profepa rescató a un león amarrado a un árbol con signos evidentes de maltrato animal.

Luego de que fuera localizado un león en un predio de Nayarit, la Profepa tomó cartas en el asunto para el rescate del animal.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que ya se rescató al león amarrado que fue localizado en un campo de agave en Ixtlán del Río, Nayarit.

El león, de aproximadamente dos años, contaba con laceraciones en el cuello producto del encadenamiento al que estaba sometido.

Profepa rescata a león amarrado a un árbol (@PROFEPA_Mx / X)

Además, fue encontrado sin garras al momento de su inspección, reportó la Profepa.

Afortunadamente, el animal fue trasladado a un recinto adecuado para su resguardo y también para darle la atención médica que requiere.

Profepa realiza investigación para determinar el origen del león amarrado a un árbol en Nayarit

Con la intención de determinar el origen del león amarrado a un árbol en Nayarit, la Profepa comenzó una investigación.

El objetivo es establecer si el león se encontraba de manera irregular en la zona, así como deslindar responsabilidades por abandono y las condiciones en las que estaba el felino.

La noticia del león encontrado atado en un árbol en Nayarit ha generado indignación en redes sociales.

Los usuarios han lamentado que el animal se encontrase en esas condiciones y pidieron se castigara a los culpables.