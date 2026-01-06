La Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) fue alertada por un lobo marino atrapado en el puerto de San Carlos, Sonora.

En redes sociales, se difundió el video de un lobo marino que se encuentra atrapado y en mal estado.

Piden a Profepa que ayude a lobo marino atrapado en el puerto de San Carlos, Sonora

Mediante un video se alertó sobre un lobo marino atrapado en el puerto de San Carlos, Sonora, en el Arco de la Lágrima.

De acuerdo con los reportes, se avisó a las autoridades desde hace 5 días que el lobo marino se encontraba atrapado, sin alimentarse y con un chinchorro en el cuello.

No obstante, la respuesta de Profepa Sonora habría sido que se están de vacaciones y que no hay equipo, ni personal para atender la situación.

Lobo marino atrapado en el puerto de San Carlos, Sonora (Captura de Video)

Ante tal hecho, usuarios y ambientalistas como Arturo Islas Allende alertaron a Mariana Boy, titular de Profepa, para el rescate y desenmalle del lobo marino.

Según explicó Arturo Islas Allende, las organizaciones civiles no pueden intervenir, ya que necesitan el permiso de Profepa.

Por ello, el ambientalista exhortó a los usuarios en redes para que etiquetaran a Mariana Boy, y se resolviera el asunto.

Tras la viralización del caso del lobo marino en el puerto de San Carlos, Sonora, este 6 de enero, Mariana Boy respondió a la alerta y compartió un actualización.

El Centro de Rescate de Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C. en Sonora informó que ya se coordinó con la Profepa.

Esto para llevar a cabo el operativo de desenmalle del lobo marino, sin embargo, desde el pasado 5 de enero se le buscó, pero no estaba.

Lobo marino atrapado en el puerto de San Carlos, Sonora (Mariana Boy / Facebook)

De acuerdo con el Centro de Rescate, los lobos marinos se mueven constantemente de lugar, además de que se meten al agua cuando alguien se aproxima.

Ante ello, la institución pidió no acercarse al lobo marino para no dificultar su captura y ayudarlo.