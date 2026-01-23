La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a un tigre de bengala que fue abandonado en el Estado de México.

Personas encapuchadas abandonaron al animal en peligro de extinción en un predio que operaba como una Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS).

De acuerdo con lo publicado por Profepa, el ejemplar fue localizado en la colonia Hacienda del Parque, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La intervención de la Profepa, en coordinación con el Gobierno de Cuautitlán Izcalli, ocurrió a tiempo ya que el lugar no cuenta con las condiciones ni la autorización necesarias para resguardar a un tigre de bengala para su propio bienestar y el de los vecinos.

Profepa rescata tigre de bengala (@PROFEPA_Mx / X)

Cabe mencionar que, desde 1987, esta especie se encuentra en el listado del Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Se clasifica a la especie como una de las más amenazadas por lo que se prohíbe su comercio internacional y obliga a un estricto control de su posesión, cría y traslado.

Principal motivo por el que la Profepa presentará una denuncia ante el Ministerio Público, a fin de iniciar una investigación y esclarecer los hechos.

Tigre de bengala será enviado a Puebla

A poco de su aseguramiento, el tigre de bengala fue sometido a una valoración médica a manos de un veterinario especializado de nombre Isaac Hidalgo.

Posteriormente será trasladado a un sitio que cuente con las características para su resguardo, el cual será autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En la primera línea del proceso, el ejemplar será reubicado en Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), ubicada en el estado de Puebla.