Citlalli Hernández respaldó a la dirigente morenista Ariadna Montiel por la marcha contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, convocada para el 16 de mayo de 2026.

Tenemos una cita en defensa de nuestra soberanía en Chihuahua este sábado 16 de mayo en las calles de la capital de Chihuahua para exigir juicio político a la gobernadora Maru Campos Citlalli Hernández

La marcha busca ejercer presión para exigir un juicio político contra Maru Campos y esclarecer el ingreso de agentes estadounidenses en Chihuahua ocurrida entre el 16 y 19 de abril.

Citlalli Hernández respalda a Ariadna Montiel por marcha contra Maru Campos (Michelle Rojas)

Citlalli Hernández respaldó la marcha para exigir el desafuero de Maru Campos por “traición a la patria”

A través de sus redes sociales, Citlalli Hernández señaló que, “en unidad y en voz” de Ariadna Montiel, se anunció la convocatoria para que los chihuahuenses se unan a la marcha contra Maru Campos.

En rueda de prensa, Ariadna Montiel había dicho que la movilización es “por la seguridad y la paz en el estado, así como en defensa de la soberanía nacional”, para exigir el juicio político de Maru Campos por traición a la patria.

Agregó que la marcha también buscaría la destitución de la gobernadora y que se llevará a cabo en “unidad”, destacando que solo esta permitirá poner fin a los gobiernos panistas rumbo a las elecciones de 2027.

Según Morena, se trata de una marcha para defender la soberanía nacional y pedir el desafuero de la gobernadora, la cual tendrá lugar el sábado a las 4:00 de la tarde, partiendo desde la Plaza Pancho Villa en Chihuahua.

Citlalli Hernández respalda a Ariadna Montiel por marcha contra Maru Campos (Michelle Rojas)

Ariadna Montiel niega politización en marcha contra Maru Campos

Según Ariadna Montiel, Morena no busca politizar el asunto de seguridad nacional , pues sostienen que se vulneró la soberanía en Chihuahua con la presencia de agentes de la CIA de Estados Unidos.

Sin embargo, insistió en que buscan que Maru Campos responda ante la ciudadanía por las acciones que permitieron la presencia de agentes de la CIA de Estados Unidos en operativos de campo en la entidad.