Febronio Rodríguez Villegas, el alcalde de Tianguistengo, Hidalgo, fue claro al confirmar que un pueblo en el municipio que lidera es “inhabitable” luego de lo que dejó la lluvia en el Estado.

Alcalde de Tianguistengo aclara que solo un pueblo del municipio es “inhabitable”

En una entrevista que el alcalde dio a Azucena Uresti, señaló que luego de las lluvias torrenciales en Hidalgo el río “cobijó” a tres comunidades en Tianguistengo, pero solo Chapula es “inhabitable”.

“Comunidades completamente marginadas, tres comunidades completamente devastadas (...) una situación complicada”. Febronio Rodríguez Villegas, alcalde de Tianguistengo.

Con una población de 16 mil habitantes aproximadamente en Tianguistengo, las tres comunidades más afectadas están siendo evacuadas por vía aérea con ayuda del gobierno de Julio Menchaca Salazar.

Tianguistengo en Hidalgo. (@Presidencia Municipal de Tianguistengo, Hidalgo. 2024-2027)

Por otra parte, el alcalde señaló que solo en Tianguistengo hay 6 personas muertas y 8 desaparecidas por las lluvias torrenciales en Hidalgo a la fecha del 22 de octubre.

Asimismo, apuntó que personas de comunidades como Chapula en Tianguistengo que fue declarada “inhabitable” se estuvo “hablando” para trabajar con la población y gobierno en busca de que evacúen.

Gobernador no sabe si más pueblos en Tianguistengo serán “inhabitables”

Julio Menchaca Salazar y Febronio Rodríguez Villegas declararon el pueblo de Chapula en Tianguistengo, Hidalgo “inhabitable”, pero podría haber más.

El gobernador de Hidalgo señaló que aunque hasta ahorita solo hay un pueblo de 144 habitante calificado así, prefiere no adelantarse a lo que se viene.

Sin embargo, el alcalde de Tianguistengo fue claro argumentando que hay al menos tres comunidades en el municipio que fueron gravemente afectadas por las lluvias siendo el río que se desbordó.