El presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo, se ha visto envuelto en polémica tras la nula acción para los damnificados del lugar, por lo que te damos detalles de quién es Febronio Rodríguez como:

Febronio Rodríguez, presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo, contrata al Komander para los XV de su hija

¿Quién es Febronio Rodríguez?

Febronio Rodríguez Villegas es el presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo, quien ha desatado críticas tras su nula acción ante la emergencia hacia los damnificados del lugar.

Se sabe que Febronio Rodríguez es originario de Tianguistengo, Hidalgo y ha sido dos veces presidente municipal contando este periodo que inició en 2024, y terminará en 2027.

Febronio Rodríguez, presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo (@MorenaHidalgoMX / X)

¿Qué edad tiene Febronio Rodríguez?

De acuerdo con la boleta de trayectoria política de Febronio Rodríguez, él tiene 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Febronio Rodríguez?

Se desconoce quien es la esposa de Febronio Rodríguez; solo se sabe que trabaja junto con él en la administración.

Febronio Rodríguez, presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo (Presidencia Municipal de Tianguistengo, Hidalgo. 2024-2027 / Facebook )

¿Qué signo zodiacal es Febronio Rodríguez?

De acuerdo a redes sociales, Febronio Rodríguez cumple años el 5 de enero, por lo que pertenece al signo zodiacal de Capricornio.

Capricornio es uno de los tres signos del zodiaco que se relacionan al elemento Tierra, y se describen de la siguiente manera:

Prácticos y realistas

Trabajadores y ambiciosos

Responsables y estables

Reservados

Febronio Rodríguez, presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo (Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Febronio Rodríguez?

El pasado mes de abril, Febronio Rodríguez se viralizó al causar indignación tras celebrar los XV años de su hija, pues en dicha fiesta estuvo contratado El Komander.

Por lo que de momento, se sabe que Febronio Rodríguez tiene una hija; aunque se desconoce su identidad.

¿Qué estudió Febronio Rodríguez?

De acuerdo al Registro Nacional de Profesionistas, Febronio Rodríguez tiene una cédula que lo acredita como “Técnico en Mantenimiento” que fue obtenida en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 5, de Zacualtipán, en 1995.

Febronio Rodríguez, presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo

¿En qué ha trabajado Febronio Rodríguez?

Si bien medios locales han revelado que antes de dedicarse a la política, Febronio Rodríguez trabajó como maestro, no existe registro o cédula profesional que lo avalen como pedagogo o docente.

También se sabe que Febronio Rodríguez ha sido presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo en dos periodos:

2016 a 2020 por el Partido Encuentro Social (PES)

2024 a 2027 por Morena y Nueva Alianza

También se revela que Febronio Rodríguez estuvo como Secretario Suplente de Finanzas de la Sección 15 del SNTE.

Febronio Rodríguez, presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo (Saber Votar )

Febronio Rodríguez, presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo, es acusado de su nula acción hacia los damnificados del municipio

Tras las lluvias e inundaciones en varios estados de México, uno de los afectados fue Tianguistengo, Hidalgo cuyo presidente municipal es Febronio Rodríguez; sin embargo, los pobladores y damnificados han acusado su nula acción de apoyo.

Pero el nombre de Febronio Rodríguez ha resonado luego de que, al llegar Claudia Sheinbaum a la zona afectada, los pobladores le revelaran y acusaran al presidente municipal por no hacer nada para ayudar a los afectados.

Acto seguido, la presidenta Claudia Sheinbaum responde a quien le cuestionó sobre el presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo lo siguiente:

“Sí, ya me avisaron… Pero ustedes también, la próxima vez cuando voten” Claudia Sheinbaum

"Pero ustedes también la próxima vez cuando voten"



Es increíble el condicionamiento del voto.



No se instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, no se expidió el Plan Nacional de Protección Civil, no hay FONDEN, @juliomenchaca_ canceló el seguro de catástrofes, no les… pic.twitter.com/06HiihnR8E — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) October 19, 2025

Cabe recordar que esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto Febronio Rodríguez, pues ha sido duramente criticado por no ser austero durante sus mandatos presidenciales en el municipio hidalguense.

Pues el pasado mes de abril, se viralizó que Febronio Rodríguez realizó una fiesta de XV años para su hija, en la cual se calculan se gastó alrededor de 2 millones de pesos; pero además contrató al cantante Alfredo Ríos mejor conocido como El Komander.

Cabe recordar que de acuerdo con datos de El País , Tianguistengo es uno de los municipios más pobres de Hidalgo, pues alrededor del 20% de su población se encuentra en pobreza extrema.

Febronio Rodríguez también ha sido criticado por nepotismo, pues durante el lapso en donde él no estuvo como presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo, su hermano ocupó el puesto.

Y se revela que en la administración municipal, Febronio Rodríguez tiene trabajando a sus familiares como su cuñada, esposa, concuño y un sobrino.