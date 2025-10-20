Claudia Sheinbuam, presidenta de México, dijo que sacaron de contexto el video difundido por Rubén Moreira en el que platica con un ciudadano de Tianguistengo que se quejaba de que el presidente municipal, Febronio Rodríguez, no estaba haciendo un buen trabajo ante las afectaciones por lluvias.

Durante la conferencia mañanera de este 20 de octubre, Claudia Sheinbaum aclaró que no estaba promoviendo el voto con ayuda humanitaria y que el video se mostró incompleto pues era una charla entre ella y un ciudadano.

“Ahí en Tianguistengo íbamos pasando... y grita un señor “no están haciendo nada”… entonces ya le pregunté por qué dice que no estamos haciendo nada y me dice no es que el presidente municipal no está haciendo nada, fíjense bien a que presidentes municipales ponen, me dice él, yo le dije, ustedes también fíjense por quien votan. Nadamás para que sepan, en Tianguistengo gobierna una persona postulada por Morena, no tiene nada que ver, como creen que estamos haciendo promoción del voto… ese fue el dialogo en ese momento, sacan de contexto el pedacito y dicen que andamos promoviendo el voto con ayuda, nada que ver”. Claudia Sheinbaum

Rubén Moreira señala que Morena lo amenazan en redes sociales porque no les gustó su post sobre Tianguistengo

Rubén Moreira mostró mensajes en su contra en redes sociales y dijo que han sido mandados por Morena.

Señaló que no les gustó su post y ha sido agredido y amenazado, no obstante, insistió en seguir cuestionando a Morena.

Un usuarios de redes sociales le dijo “… sigue hablando mal de la presidenta y aguas, solo te digo eso, aguas mierda”.

Lo que sucedió, contó Claudia Sheinbaum, es que recibió la queja de un ciudadano diciendo que se fijen bien en quiénes ponen como presidentes municipales, a lo que la presidneta respondió que también es responsabilidad de los ciudadanos revisar por quiénes votan.

Así lo dijo a pesar de que en Tianguistengo, Hidalgo, gobierno Morena. Lo cual dijo en presencia del gobernador Julio Menchaca.

Rubén Moreira manipula video para asegurar que hay condicionamiento del voto

Claudia Sheinbaum dijo ello luego de que el senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, compartiera el clip del video en la presidenta pide fijarse por quién votan.

Rubén Moreira dijo que había condicionamiento del voto y lanzó críticas recordando que no hay Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

También dijo que no se instaló el consejo nacional de Protección civil y no se expidió el Plan Nacional de Protección Civil.

Además, acusó que el gobernador morenista, Julio Menchaca canceló el seguro de catástrofes y no avisaron de las lluvias a los ciudadanos.

En el video compartido por Rubén Moreira se escucha decir al ciudadano a la presidenta que le encargaban al presidente municipal de Tianguistengo y fue cuando ella dijo la frase “pero ustedes también a la próxima cuando voten”.