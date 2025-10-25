La comunidad de Chapula, en Tianguistenco, Hidalgo, fue declarada como inhabitable consecuencia de las fuertes inundaciones de la primera semana de octubre.

Tianguistenco fue uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias y sus consecuentes inundaciones el pasado 10 de octubre, y su alcalde lo declaró inhabitable.

Acorde con lo que se sabe, Chapula, Hidalgo era una comunidad existente previo a la llegada de los españoles y rendía tributo al señoría de Metztitlán, sin embargo, este 2025 habría desaparecido en su mayoría.

El gobernador Julio Menchaca declaró como inhabitable la comunidad de Chapula, Hidalgo, bajo la afirmación de que no se reconstruirá y todos sus habitantes ya fueron evacuados.

Afirmó a su vez que 144 habitantes de Chapula fueron evacuados con todo y sus mascotas, lo que dejó a la comunidad abandonada, ya que el agua se habría llevado todo al estar en la ribera del río.

Julio Menchaca aseguró también que ya no hay casas tras las fuertes inundaciones y que ahora sólo quedan vestigios de lo que fue Chapula, por lo que reubicarán a las familias afectadas.

En redes circulan imágenes de lo que fue Chapula, Hidalgo, antes de las fuertes inundaciones y después de las mismas, las cuales se obtuvieron por drones.

Acorde con lo mencionado por el gobernador Julio Menchaca, otras comunidades que también están en riesgo o que fueron afectadas por las inundaciones serían evacuadas.

Desde que se dio a conocer la emergencia tras las fuertes lluvias, se señaló que Chapula, Hidalgo había quedado incomunicada, aunado a deslaves y grietas en las carreteras.

Esto habría sido confirmado por los mensajes que se compartieron en redes sociales, en donde pedían auxilio e informaban a sus familiares que pese a las intensas lluvias estaban a salvo.

Al respecto, Julio Menchaca confirmó que la evacuación se realizó en helicóptero, ya que el acceso a Chapula es complicado consecuencia de las inundaciones.