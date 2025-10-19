La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, continuaron su recorrido por los municipios afectados por las lluvias. Durante su visita a Tianguistengo, informaron a las familias damnificadas sobre los apoyos que recibirán.

Claudia Sheinbaum reafirma que ninguna familia quedará sin ayuda

Sheinbaum Pardo afirmó que ninguna persona se quedará sin apoyo, y explicó que continúan los censos para determinar la entrega de recursos a las familias afectadas.

A partir de la próxima semana empiezan a llegar los apoyos económicos para todos los afectados, sin intermediarios. [...] Después, de acuerdo al daño, se les da un siguiente apoyo [...], y si de plano se necesita reubicarse porque están en la ladera del río o en algún lugar, también vamos a reubicar, nada más que tenemos que ir paso por paso. Claudia Sheinbaum

El gobierno de Hidalgo informó que hasta el momento se han entregado más de 6 mil 500 despensas y 2 mil litros de agua, además de que los equipos de salud han realizado 107 traslados y 208 valoraciones médicas.

Asimismo, cuatro albergues permanecen activos brindando resguardo y atención a las familias, mientras que se reporta la localización de 12 personas gracias al trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales.

Claudia Sheinbaum y Julio Menchaca se reúnen con familias afectadas en Tianguistengo, Hidalgo. (Cortesía )

En materia de infraestructura, se atienden daños en seis puentes vehiculares, tres colgantes, seis instalaciones de salud, 60 hidráulicas y 74 escuelas, donde continúan las labores de reparación.