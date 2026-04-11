La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la edición número 50 del Tianguis Turístico México 2026 se realizará en Acapulco, marcando el regreso del encuentro a su sede original y consolidándose como uno de los eventos más importantes del sector turístico.

Durante la presentación, la funcionaria señaló que esta edición tendrá un significado especial al celebrarse en un destino que ha avanzado en recuperación y fortalecimiento. Asimismo, indicó que el puerto muestra altos niveles de ocupación y actividad turística, reflejando el dinamismo del estado.

Acapulco listo para recibir el Tianguis Turístico México 2026

Por su parte, el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, aseguró que el destino está listo para recibir el encuentro, al registrar más del 86% de recuperación en su infraestructura hotelera, con más de 17 mil habitaciones disponibles en alrededor de 310 hoteles.

“Hoy encuentro un Acapulco diferente. Las ocupaciones del 94% lo reflejan: hay filas en los restaurantes, hay vida, y eso significa que algo se está haciendo bien. Acapulco es otro; hoy se ven obras que no habíamos visto en más de 30 años, y eso también habla de su transformación” Simón Quiñones, secretario de Turismo de Guerrero

Tianguis Turístico 2026 fortalecerá promoción internacional de Acapulco (cortesía)

De acuerdo con las autoridades, se prevé la participación de más de 8 mil asistentes y la presencia de más de mil compradores internacionales de 17 países como: Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Irlanda, India, Panamá y Reino Unido. También se han programado más de 30 mil citas de negocio, lo que anticipa una importante actividad comercial.

Sectur anuncia agenda estratégica del Tianguis Turístico 2026

El Tianguis Turístico México 2026 contará con la participación de los 32 estados del país, así como con pabellones internacionales de distintas naciones invitadas. Además, Colombia participará como país invitado de honor, fortaleciendo los vínculos de cooperación turística y la promoción global del destino.

La agenda contempla conferencias, seminarios y talleres enfocados en mejorar la competitividad del sector, así como actividades culturales y gastronómicas. Entre ellas destacan espacios dedicados a cocineras tradicionales, exhibiciones artesanales y una zona gastronómica.

Tianguis Turístico 2026 fortalecerá promoción internacional de Acapulco (cortesía)

También se incorporará la comercialización directa al público de paquetes turísticos, hospedaje y experiencias mediante plataformas digitales y redes sociales, con el objetivo de ampliar el alcance del evento.

Además, se realizará un foro de inversiones turísticas, la entrega de reconocimientos del sector y la instalación de pabellones dedicados al turismo comunitario y financiamiento, con participación de entidades federativas y representantes de la industria.

Tianguis Turístico 2026 fortalecerá promoción internacional de Acapulco (cortesía)

En el marco del Tianguis, autoridades adelantaron la presentación de un proyecto de infraestructura turística para Acapulco, que contempla una nueva terminal de cruceros con inversión internacional, con el objetivo de fortalecer la conectividad marítima, generar empleos y ampliar la llegada de visitantes.

El gobierno federal y estatal, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, destacaron que este encuentro contribuirá a impulsar la promoción turística del puerto y a consolidar su recuperación económica.