Durante la inauguración de la 50.ª edición del Tianguis Turístico de México 2026, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, cortó el listón del stand correspondiente al Caribe Mexicano y Cancún, en la Expo Mundo Imperial.

La mandataria municipal detalló que este evento se ha convertido en uno de los más importantes a nivel nacional para generar oportunidades y alianzas estratégicas para impulsar el turismo en México.

Durante el Tianguis Turístico, las y los asistentes y expositores podrán asistir a las charlas, conferencias y seminarios, al mismo tiempo que generan espacios de negocios basados en citas preestablecidas para impulsar el turismo.

Cancún y Caribe Mexicano brillan en Tianguis Turístico México 2026

En la primera del evento, Ana Paty Peralta estuvo en la inauguración oficial del evento realizado en la Expo Mundo Imperial, encabezada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, donde se explicó que la política nacional se basa en tres ejes:

Impulsar un turismo incluyente que beneficie a comunidades, pueblos originarios y mujeres emprendedoras

Fortalecer la competitividad de México con una oferta turística innovadora, digital y sostenible

Consolidar al turismo como una herramienta de reconstrucción social y generación de oportunidades para las familias mexicanas

Durante su mensaje, la titular de Turismo destacó que, por primera vez en 50 años, en el Tianguis, nueve países cuentan con un pabellón propio, como Colombia, que es el país invitado.

Asimismo, señaló que se espera una afluencia de 8 mil visitantes y participantes, 58 mil 998 citas de negocios, 40% más que la edición anterior, y más de mil 300 empresas expositoras.

Tras la inauguración, la alcaldesa de Cancún, acompañada de autoridades de los tres niveles de gobierno, como la gobernadora Mara Lezama, presenció el corte de listón del stand del Caribe Mexicano, en el que se instalaron 40 expositores de Quintana Roo para generar citas, alianzas comerciales y promoción directa para los 11 municipios.

Finalmente, Ana Paty Peralta encabezó la apertura oficial del espacio de Cancún, con el objetivo de fortalecer la promoción y consolidar al destino como un sitio competitivo y de interés para visitantes nacionales e internacionales.