La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, inauguró el Tianguis Turístico México 2026, evento que celebra su edición número 50 y reúne a representantes del sector provenientes de México y de otros países.

Durante la ceremonia, la gobernadora afirmó que esta edición marca una etapa clave para el destino turístico más emblemático del estado. Asimismo, destacó que el regreso del Tianguis Turístico a Acapulco representa un momento histórico, pues regresa a la ciudad donde nació.

Tianguis Turístico 2026 dejará derrama millonaria en Guerrero

Durante su mensaje, Salgado Pineda señaló que el puerto cuenta con más de 17 mil habitaciones disponibles, lo que equivale a cerca del 90% de su capacidad hotelera. Además, indicó que la recuperación de Acapulco ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y el impulso del sector turístico.

El Tianguis Turístico dejará una derrama superior a mil 150 millones de pesos en Acapulco (cortesía)

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez celebró que el puerto vuelva a ser sede del evento, al considerar que permite mostrar la riqueza cultural, gastronómica y natural de México ante compradores nacionales e internacionales.

La secretaria de turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, informó que para esta edición se prevé la asistencia de más de 8 mil participantes.

El Tianguis Turístico dejará una derrama superior a mil 150 millones de pesos en Acapulco (cortesía)

También destacó que se programaron casi 59 mil citas de negocios, cifra superior en 40 por ciento respecto al año anterior, además de la participación de más de mil 300 empresas expositoras.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el Tianguis Turístico México 2026 dejará una derrama económica superior a mil 150 millones de pesos para Acapulco.

Guerrero inaugura el pabellón más grande del evento

Tras la ceremonia principal, las autoridades realizaron la apertura del Pabellón de Guerrero, considerado el espacio más amplio de la exposición.

El Tianguis Turístico dejará una derrama superior a mil 150 millones de pesos en Acapulco (cortesía)

El secretario estatal de Turismo, Simón Quiñones Orozco, explicó que la delegación guerrerense participa con 400 representantes y 120 espacios de promoción para destinos turísticos.

Con ello, Acapulco busca reposicionarse como uno de los principales destinos del país y aprovechar la vitrina internacional del Tianguis Turístico.