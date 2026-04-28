El Tianguis Turístico 2026 en Acapulco inició con un hecho inesperado: un apagón de más de 20 minutos que dejó a los asistentes en penumbra justo cuando comenzaban los discursos inaugurales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, tuvo que leer su mensaje con ayuda de una lámpara, mientras otros encendieron las luces de sus teléfonos.

Pese al contratiempo, los discursos continuaron y el ambiente se mantuvo entre humor y porras de los estados participantes, aunque algunos asistentes optaron por retirarse antes de que regresara la luz.

Apagón en Tianguis Turístico en Acapulco provocó que discursos se leyeran en la oscuridad

El apagón del Tianguis Turístico en Acapulco inició exactamente cuando Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se disponía a dar su discurso.

Aunque los asistentes esperaron un rato para ver si terminaba el apagón en el Tianguis Turístico en Acapulco, al final se decidió continuar todo en la oscuridad.

Debido a esto la representante de la Segob, tuvo que leer su discurso con ayuda de una lampara; aunque no perdió el buen humor, pues dijo una broma al respecto.

Señalando que “Es una anécdota que le podemos contar a nuestros nietos, que se nos fue la luz aquí en Mundo Imperial”.

Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), también tuvo que dar su discurso en la oscuridad, siguiendo el plan trazada para la inauguración.

La luz no regresó hasta que fue el turno de tomar la palabra de Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

No hay detalles del por qué se dio el apagón en el Tianguis Turístico en Acapulco

Hasta el momento no se han dado detalles del por qué sucedió el apagón en el Tianguis Turístico en Acapulco; aunque todo apunta a una falla técnica.

Aún así los asistentes al Tianguis Turístico en Acapulco se lo tomaron con calma, incluso algunos presentes encendieron la luz de sus teléfonos durante los discursos.

Incluso se dio una especie de “pelea de Estados”, pues se oyeron porras a las diferentes entidades que están participando en el evento.

No obstante, el que tardara casi media hora en regresar la luz, al final acabó fastidiando a algunas personas, que decidieron retirarse del recinto.